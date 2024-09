Folkfest när Skärgårdens Sportklubb invigde Skäret

Under en solig men blåsig dag samlades över 150 personer vid Öckerö Ishall för att delta i 40-års firandet och invigningen av Skäret, idrottsklubbens nya lokal. Lokalen har ett gym, teknikis för skotträning, kök, rum för läxläsning samt ett nytt kansli. Skäret är den största satsningen som föreningen, som bedriver verksamhet inom både hockey och konståkning, har gjort.

Byggnaden ligger bredvid ishallen, har två våningar och är gjord av gamla moduler som tidigare har använts som skollokaler.

Förutom invigningen av den nya lokalen bestod firandet av en tårttävling mellan klubbens olika lag, med tillhörande tårtbuffé, hamburgerförsäljning och skaldjurslotteri.

Hyllningstal

Under sitt tal var ordförande Anna Nyberg noggrann med att dela ut hyllningar till alla tidigare ordföranden, ledare, föräldrar, eldsjälar, föreningar, sponsorer, och kommunen. Klubbens ordförande passade även på att hylla hockeyspelarna Daniel Torgersson, spelare för Kanadensiska Manitoba Moose samt Hanna Olsson, lagkapten för Frölunda Hockey. I talet berättade hon stolt för publiken hur de båda spelarna började sina hockeyresor i just SSK och att publiken borde passa på att ta deras autografer under firandet.

En annan talare var kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult. Han tackade öborna för deras engagemang inom föreningslivet innan han bjöd på ett kortare musiknummer. Kommunen gav föreningen ett arrende på 30 år för byggnaden.

Gemenskap i fokus

Skäret finansierades genom ett stort antal sponsorer, varav flera har en lokal anknytning. Till Torslanda-Öckerötidningen berättar Anna Nyberg hur Skäret, med några få undantag, är byggt helt ideellt. Hon ser den nya lokalen som en milstolpe för föreningen och ser entusiastisk på framtiden. Med Skäret får klubben nya möjligheter till att kunna ägna sig åt, vad hon menar är föreningens huvudsakliga syfte: att hjälpa och stötta barn och ungdomar.

– Man känner bara sån otrolig grym stolthet, säger hon.

/Albin Olsson