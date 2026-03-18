Fokus på påskfyrar och trafiken

Under 2026 planeras flera aktiviteter. Inte minst inom området trafik – där det planeras minst tio trafikinsatser under året som fokuserar på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst beteende i trafiken. Det planeras även genomföras en särskild insats med inriktning på mopedkörning och kontroll av A-traktorer. Tillsammans med Trafikverket och andra aktörer planerar Öckerö kommun göra flera informationsinsatser med syftet att främja en god trafikmiljö. Detta återspeglas även i att ett av medborgarlöftena är att det ska ske en ökad samverkan mellan polis, Färjerederiet, kommunens båttrafik och andra aktörer.

Stärka civilsamhället och samverka kring påskfyrarna

Att stärka engagemanget i civilsamhället framställs som ett prioriterat område där kommunen vill utveckla och öka vuxennärvaron i utemiljö. Inte minst genom förenings- och nattvandring. Kommunen lovar under medborgarlönerna att det ska erbjudas utbildningar och informationskampanjer fortlöpande under året med minst en per kvartal.

I medborgarlöftet står det formulerat att Polisen och Öckerö kommun tillsammans ska arbeta för ”Ökad samverkan för att hitta bra förfarande för att anordna påskfyrarna som offentliga tillställningar samt skapa bättre förutsättningar för att genomföra traditionen utan att det sker brott och ordningsstörningar.”