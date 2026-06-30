Flytande kulturarv på plats på Öckerö

När båtarna tidigare fanns uppställda på Marstrand blev det ett uppskattat inslag i den marina miljön, både för besökare till turistön, och för förbiseglande som kunde skåda båtarna från havet. Nu har båtarna flyttats till Lammholmen – där allmänheten nu kan ta del av en bit båtbyggarhistoria.

– Båtarna är utvalda exempel på västsvenskt båtbyggeri från 1895 till 1964 och två av dem är byggda på Hälsö varv år 1895 samt 1918 av bland annat ”Smé-Johan”, en båtbyggare som la grunden för företaget Berg Propulsion, berättar Margareta Berg

Nyligen belönades Margareta Berg från segelsällskapet Fram på Björkö med Öckerö kommuns kultur- och fritidspris för sitt engagemang i bevarandet av dessa sex stycken kosterbåtar.

– Båtarna har noggrant konserverats med polyetylenglykol i mellan 80 och 100 lager, innan de sedan lackats. Metoden har visat sig vara hållbar eftersom det inte lackats om på ca 25, 30 år.

Arbetet har under åren engagerat många medlemmar från Fram, vilket lett till att två båtarna idag är K-märkta.

– I samband med flytten till Öckerö har sex medlemmar i SS Fram även tagit över ägarskapet av båtarna från Bohusläns Museum, för att säkert bevara dem för framtiden.

Nyligen bildades en ny ägarförening där det planeras att skapa ett arbetslag kring varje båt för att sköta underhållet.

– Planen är att behandla utsatta fläckar med nya lager av PEG och sedan lacka igen, för att hålla fast vid den metod som visat sig vara hållbar. Metoden kan även användas på träbåtar som är i bruk, avslutar Margareta Berg.