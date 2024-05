Festlig dialog om utvecklandet av nya centrumet

Den 31 maj bjuds, i första hand boende i Öckerö, in till en sammankomst för dialog och information om utvecklingen av Öckerö centrum. Men tillställningen hålls inte i något konferensrum med inplastade ostsmörgåsar och svagt kaffe, utan ute i – förhoppningsvis – fint väder på Öckerö hamnplan.

Där kommer det bland mycket annat att finnas foodtrucks, musikunderhållning, aktiviteter för barnen och en hel del föreningar som visar upp sina verksamheter på plats – nästan som en klassisk hamnfest.

Det kommer också att presenteras material från arkitektstudenter som i sin masterkurs arbetar med förslag för hamnområdets utveckling.

– Jag är själv uppvuxen på Björkö och på ett möte om hur vi skulle nå ut till allmänheten med information om medborgardialogen, kläckte jag ur mig att det alltid var hamnfest när jag var liten, då blev det en idé som vi började jobba med, säger Ida Brogren, processledare på strategisk samhällsutveckling i Öckerö kommun.

Värden att bevara och återupprätta

Tanken med medborgardialogen är att kommunen, såväl som allmänheten, företag, föreningar, politiker och tjänstepersoner ska kunna landa i en gemensam målbild om hur Öckerö nya centrum ska bli.

Därför vill kommunen ha åsikter och input från besökarna om hur de ser på det stora projektet, och exempelvis komma med feedback på vilka värden som är viktiga att de behålls, utvecklas eller kanske till och med återuppstår.

– Vi hoppas att få in åsikter om vad man vill se här i framtiden, men också höra hur det var förr, vilka värden har gått förlorade? säger Ida Brogren.

Tjänstepersoner på plats kommer också kunna svara på en hel del frågeställningar om projektet, eller snarare projekten som ingår i, Öckerö nya centrum.

Har man en formell synpunkt så måste den skickas in skriftligen till kommunen, men på plats under medborgardialogen så kommer ett stort ”klotterplank” med möjlighet att framföra sina åsikter på att finnas. Där förs synpunkter in i olika kategorier: En kategori utgörs av boende på ön Öckerö, en för personer boende på andra öar i Öckerö kommun, och sedan ytterligare kolumner för exempelvis besökare, potentiella inflyttare och sådana som arbetar på öarna men inte bor i kommunen.

En plats att vara stolt över

– Om det blir en lyckad dag, finns förhoppningen att ”Vi ses på hamna!”-konceptet kan dyka upp i framtiden igen, antingen i medborgardialogsammanhang eller som en mer renodlad hamnfest, säger Ida Brogren.

Hon fortsätter:

– Huvudsyftet är att vi gör allt vi kan för att fånga Öckeröbornas hjärtan så att Öckerö nya centrum utformas så att det blir en plats som invånarna knyter an till och blir stolta över när det är klart. Det är viktigt att göra det från start, och under tiden som utvecklingen sker. Projektet kommer kanske inte vara klart på omkring tio år.