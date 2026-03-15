En ukrainsk delegation besökte Öckerö för att titta på reningsverk

Delegationen, som representerade 13 kommuner i Ukraina, befann sig i både Göteborg och Kungälv under veckan för att samtala med representanter från GR. Ett samverkansavtal tecknades med Lvivregionen för att stärka det fortsatta utbytet.

På Öckerö stod ett besök på kommunhuset samt Hönö Pinans reningsverk på programmet. Att besöka reningsverket var ett särskilt önskemål från den ukrainska delegationen.

– När jag skickade ut programmet så fick jag frågan ”Är det det finaste vi har?” Men för dem är detta högintressant, berättar Jan Utbult (KD) som deltog under mötet.

Bakgrunden är allvarlig. I delar av Ukraina släpps delar av avloppsvattnet ut utan fullgod rening. Detta samtidigt som just Lvivregionen tagit emot ett stort antal internflyktingar, till en följd av Rysslands invasion, vilket snabbt ökat befolkningen i flera kommuner. Det har skapat ett, på många platser, akut behov av fungerande vatten-, el- och avloppsystem.

– Man blir väldigt hedrad över att de ville komma till just Öckerö. Sen är det väldigt fint att se att trots att ukrainarna befinner sig mitt i ett blodigt krig så tänker de på framtiden. Frågor som berör hur de ska kunna utveckla sin region i framtiden, när kriget är vunnit och de fortsatt är en demokrati. Därför söker de också kontakt med västländer och Göteborgsregionen är en bra modell, med bra samverkan mellan kommunerna. En modell som kan inspirera ukrainarna.

Men det är inte bara ukrainarna som inspireras av samverkansmodellen för kommunerna kring Göteborg. Det finns otroligt mycket att lära sig av dem.

– Inte minst i frågor kring civilt försvar eller hur man säkrar vatten- och elförsörjning i kris och krig, berättar Jan Utbult.

Mycket handlar om att sätta saker i perspektiv. Jan Utbult berättar om en av frågorna som ställdes till delegation under styrelsemötet med Göteborgsregionen. Frågan löd: Vad, eller vilket, är det största problem era kommuner har just nu? Svaret lät sig inte vänta.

– Ryssland.