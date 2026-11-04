Elina och Sverige tog EM-guld i Finland

Den 14–17 oktober ägde EM i truppgymnastik rum i Esbo. I den svenska truppen, som vann guld, ingick Elina Milefors, 21, från Öckerö. Tävlingarna i truppgymnastik består av tre grenar: fristående, tumbling och trampet.

– Tumbling är det jag tycker är roligast, det har jag alltid tyckt. Det är på grund av det som jag blev uttagen. De egenskaperna man behöver för att vara bra på tumbling är spänst, styrka och balans, säger Elina Milefors.

Av de tolv gymnasterna i truppen kom tio från Stockholm. Det var bara Elina och ytterligare en gymnast som kom från Göteborg.

Hur förberedde ni er inför mästerskapet?

– Hela truppen har samlats på läger sex gånger och då tränar vi mest fristående. Redskapen kan vi träna på hemma och då tränar jag med den andra gymnasten från min klubb. Vi tränar i Billdal.

Med vilka förhoppningar åkte ni till mästerskapet?

– Vi har alltid haft som mål att vinna.

För egen del – gjorde du en perfekt tävling?

– Jag gjorde en bra tävling. Vi hade lite svårigheter både i kvalet och i finalen. Men inga stora misstag, så vi hade råd med det.

Det blev nervöst i sista grenen, som var trampet. Den sista svenska gymnasten landade på alla fyra och det spred sig en viss oro över att Island, som brukar vara starka och var regerande mästare, skulle gå om. Men islänningarna slutade fyra och Sverige vann före Danmark och Storbritannien.

Vad tänkte du när det stod klart att ni vunnit guldet?

– Det kändes helt sjukt. Det är en barndomsdröm som gick i uppfyllelse. Det är det största man kan göra i truppgymnastik. Jag fattade nästan inte det. Jag hade svårt att sätta ord på det, säger Elina Milefors.

Och hur känns det nu när det gått några dagar? Går du och lägger dig och vaknar med leenden på läpparna?

– Jag tänker på det varje dag. Jag är tacksam att jag fick vara med på den här resan. Det var kul att göra det med laget. Vi har haft roligt hela tiden.

Som färsk EM-guldmedaljör är Elina nu tillbaka i vardagen. En vardag som innebär tre timmars träning fyra dagar i veckan. Något hon kommer fortsätta med.

– Jag är taggad på att fortsätta utvecklas ännu mer. Jag vill satsa på gymnastiken i några år till. Nästa tävlingsmål är SM med klubblaget, det är kval i maj nästa år och final i juli. Då vill jag att vi tar en pallplats, avslutar Elina Milefors.