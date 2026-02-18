Veckans tidning
Elever som läser tyska på Öckerö seglande gymnasieskola på skol-resa i Berlin i mars 2025. Längst fram lärarna Kiki Åstrand och Petra Lindberg Hultén. Foto privat

Elever lär sig tyska genom näringslivskontakter

Publicerad: idag kl 10:07 (uppdaterad idag kl 10:07)

Nu ska eleverna som läser tyska på Öckerö seglande gymnasieskola få en mer konkret bild över hur det tyska språket används inom näringslivet. Som partnerskola till Tysk-svenska handelskammaren kommer eleverna bland annat göra arbeten om tyska företag i Västsverige. 

Sedan 2018 har Tysk-svenska handelskammaren, med säte i Stockholm, delat ut ett stipendium för projekt som sätter luppen på tyskans betydelse i Sverige, inte minst inom näringslivet. Handelskammaren utser också olika partnerskolor sedan några år tillbaka. Mellan 2025 och 2028 är Öckerö seglande gymnasieskola en av två sådana skolor i Sverige.

– Projektet handlar om att eleverna ska göra arbeten om tyska företag i vår närhet. I stället för att hålla föredrag om kända tyskar, så gör de det om företag. De får kartlägga vilka företag som finns som är tyska, där har vi flera längs väg 155, som de förhoppningsvis får besöka och intervjua, säger tyskläraren Petra Lindberg Hultén. 

Brose i Amhult och Linde Material i Sörred är exempel på sådana företag. Ett av de kändaste tyska företagen som har verksamhet på många platser i Sverige, dock inte i Torslanda eller Öckerö, är livsmedelskedjan Lidl. 

Besöker Stockholm

Den 22-23 februari åker 19 elever från Öckerö seglande gymnasieskola tillsammans med Petra och ytterligare en lärare för att besöka Tysk-svenska handelskammaren för att få en presentation av deras verksamhet – på tyska naturligtvis. 

Under Stockholmsbesöket kommer eleverna även besöka Lidls huvudkontor, där de bland annat kommer att få en rundvandring i Lidls provkök. Något som eleverna ser fram emot.

Vad hoppas du att dina elever får ut av Stockholmsresan? 

– Att det ska peppa dem att komma i gång med projektet med arbeten om lokala tyska företag. Besöket i Stockholm blir startskottet för det.

På vilket sätt är det här bra för undervisningen av det tyska språket?  

– När du lär dig ett språk, så lär du dig inte bara ord och grammatik, du lär dig även om en särskild kultur. I det här fallet så kan du få en ingång till hur man knyter handelsavtal. Det finns människor och ett språk bakom varje avtal, säger Petra Lindberg Hultén och fortsätter: 

– När man gör saker tillsammans, som den här resan till Stockholm, så vinner hela ämnet, det vill säga tyskaundervisningen, på det. Det väcks ett genuint och konkret intresse kring språket.

Blev kontaktad av civilingenjör

Petra Lindberg Hultén berättar att hon nyligen blev kontaktad av en pensionerad civilingenjör som hade hört talas om samarbetet med Tysk-svenska handelskammaren och näringslivsprojektet. Han var eld och lågor över att något sådant hände i skolan – och han hade själv erfarenhet av att, genom en inspirerande och duktig tysklärare, komma i kontakt med Tyskland och få göra praktik på ett tyskt företag efter sin ingenjörsexamen. 

– Han talade om att språket är en så viktig faktor, och även om tyskar idag kan bättre engelska än vad de kunde förr, så innebär det en genväg in i en kultur, säger Petra Lindberg Hultén. 

Att det tyska språket ligger Petra varmt om hjärtat är svårt att ta miste på. 

– Jag försöker hålla så mycket av undervisningen i klassrummet på tyska som möjligt. Om inte en elev vet exakt hur den ska säga något, så säger jag att den ska ”tyska till en mening” på svenska. Svenska är likt tyska på så många sätt. Sedan är det klart att när jag lär ut grammatik då pratar jag svenska…

Som någon som läste franska i skolan, hur svår är egentligen den tyska grammatiken?

– Det är lite överdrivet det här kring hur svår den tyska grammatiken är. Grammatik kan vara svårt på andra språk också. I franska har du det här med stavning och uttal som är komplicerat jämfört med tyskan, där är det så många bokstäver som inte uttalas, avslutar Petra Lindberg Hultén med ett skratt. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Elever lär sig tyska genom näringslivskontakter
