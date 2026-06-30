Detaljplaner för Öckerö nya centrum antagna

Sverigedemokraterna, som gjort politik av att försöka stoppa Öckerö nya centrum så som det planeras idag, försökte sig på att ändra och stoppa planerna under kommunstyrelsens sammanträde, men fick inga andra partier med sig, varför Kommunstyrelsen utan större debatt eller motstånd beslutade att anta detaljplanerna för Öckerö nya centrum, både södra samt norra.

Samtidigt beslutade kommunstyrelsen om att tilldela totalt sju miljoner kronor i investeringsmedel för projektering av området som berörs av de båda detaljplanerna, vilket innebär att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan påbörja projekteringen, vilket i förlängningen möjliggör genomförandet Öckerö nya centrum.

Vad betyder projektering?

Innan man kan börja bygga behövs några formella beslut. Det handlar dels om detaljplanerna för den södra och norra delen av området och dels om exploateringsavtal som reglerar genomförandet av projektet.

Kommunstyrelsen har nu behandlat detaljplanerna och exploateringsavtalen samt föreslagit att medel avsätts för projekteringen.

Projektering innebär att planerna konkretiseras och att de tekniska lösningarna tas fram inför byggstart. Det omfattar bland annat utformning av gator, torgytor, vatten, avlopp och annat som behöver vara på plats innan själva byggnationen av husen kan börja.

Nästa steg i arbetet med Öckerö nya centrum är att kommunfullmäktige tar ställning till detaljplanerna, exploateringsavtalen och finansieringen av projekteringen.