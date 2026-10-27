Detaljplan för Öckerö nya centrum har vunnit laga kraft

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Detaljplan för Öckerö nya centrum – södra har vunnit laga kraft. För den norra delen pågår fortfarande domstolsprocessen efter inkomna överklaganden. 

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Förra måndagen kom beskedet från Mark- och miljödomstolen (MÖD) att deras beslut att avvisa det överklagande som inkommit avseende detaljplanen hade vunnit laga kraft och att det inte blev några fler överklaganden av detaljplanen för Öckerö nya centrum – södra, vilket innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft. För den norra delen återstår fortfarande ett överklagande som MÖD ska pröva, uppger Ida Brogren, processledare och planarkitekt i Öckerö kommun.

– För den norra detaljplanen var det två personer som överklagade. En av de två som har skickat in en överklagan på norra har fått sitt överklagande avvisat av MÖD, men vi avvaktar fortfarande bedömning i sakfrågan för det sista överklagandetww. Så det dröjer ytterligare lite innan vi vet svaret på norra, skriver hon till Torslanda-Öckerötidningen.

Om det återstående överklagandet avslås finns möjlighet att ta ärendet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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