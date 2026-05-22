Det hundrade vinterdoppet firades med bubblor

Just ordet vinterbad känns kanske lite malplacerat när våren grönskar som mest, även om det fortfarande är svalt i vattnet. Det visar sig att det hundrade doppet är det sista av skolårets vinterdopp.

– Nu får vi övergå till sommardopp istället, säger Anders Sjöström som sjösatte idén tillsammans med lärarkollegan Jörgen Fhaner.

Badklubbens första dopp ägde rum en fredag lunch vid höstterminens början 2023.

– Det började med att vi tänkte ”Hur länge kan man hålla på innan det blir för kallt?” Sen kände vi ”Varför sluta?” När man börjar ”vinterbada” vid skolstarten vänjer man sig gradvis vid allt kallare temperaturer. Nu badar vi hela vintern igenom, även när det är is, säger Anders Sjöström och visar en bild på skolans instagram där några elever står på isen i badkläder den 9 januari i år.

Redan från start ville Anders och Jörgen inspirera till vinterbad. Och så har det också blivit.

– Jag är veteran, jag är säkert uppe i 50-60 dopp. På fredagar är man ofta trött i skallen efter allt plugg. Då är det perfekt med ett kallt dopp. Det ger mer energi till helgen än energidryck, säger William Axelzon som går andra året på samhäll och fortsätter:

– Fredagsdoppet har faktiskt inspirerat oss till bad även vid andra tillfällen. Om vi sitter i Stilla havet (skolans uppehållsrum) på en rast och känner oss trötta, kan vi få för oss att ta ett snabbt dopp. Det är så uppiggande!

Nyligen uppmärksammades Öckerö seglande gymnasium för sina rekordlåga sjukfrånvarosiffror. En bidragande orsak är kanske det återkommande havsdoppet? Det tror i varje fall Petra Lindberg Hultén, en av lärarna som regelbundet deltar i badandet. Själv började hon vinterbada under pandemin när hon satt hemma vid datorn och behövde hitta på något för att kvickna till:

– Man känner sig uppiggad och så är det bra för blodkärlen. Och så har jag hört att det ska hjälpa mot nedstämdhet.

För att uppmärksamma det hundrade doppet bjuds de modiga badarna på äppelcider. Några av dem visar sig vara med för första gången – men tydligen inte den sista:

– Det var helt underbart. Det kändes inte ens kallt, utbrister Sonja Öhman lite överraskat.

Hennes klasskompisar i samhällsettan instämmer:

– Vi kommer självfallet att göra om det här, säger Nora Bonnevier.

– Absolut, så härligt, säger Ella Brun.

Klasskamraterna Elton Ling och Bobbo Rolfson har varit med många gånger och är lite missnöjda över att det inte är fler som vågar doppa sig.

– Jag har gjort mitt bästa för att rekrytera folk men de är inte så taggade, säger Elton.

– Men vi badar desto mer, förra veckan blev det fyra av fem dagar. Det är så gött i vattnet, säger Bobbo.

/Anna Rehnberg