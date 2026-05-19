”Den eviga fredens tid är förbi”

Det övergripande temat på Maritime Meet har sedan starten 2024 varit den gröna omställningen inom den marina sektorn. I år var fokus särskilt satt på beredskap för en ny tid.

Moderator under dagen i Kompetenshuset på Öckerö, var Andreas Bach, verksamhetschef på företaget Lighthouse. Andreas Bach talade bland annat om Lighthouses samarbetsplattform för sjöfartsforskning och innovation.

Beredskapslager behövs

Därefter berättade Mathias Ivarsson, ordförande för den relativt nybildade organisationen Vi svenska fiskare, som samlar de tidigare organisationerna Swedish Pelagic Federation med fisket långt ut till havs, Svenska insjöfiskare centralförbund och Sveriges fiskares producentorganisation (som samlade det småskaliga kustnära fisket) under ett gemensamt paraply sedan 2025.

Mathias Ivarsson lyfte att det i Sverige saknas anläggningar vilket gör kapaciteten låg både för landning och beredning av fisk – något som bör åtgärdas skyndsamt.

Att bygga upp ett beredskapslager ser han som den enskilt viktigaste insatsen i tider av beredskap och en osäker omvärldssituation.

Orolig tid i världen

Överstelöjtnant Christofer Lennings, ställföreträdande chef på Amf4, pratade under sitt fördrag om att ”alla pilar pekar åt fel håll” och att ”den eviga fredens tid” är över. Han nämnde Rysslands krig i Ukraina och behovet de har av att föra ut olja från sin hamn i Finska viken, men även situationen i Mellanöstern med Hormuzsundet, men även i andra delar av världen.

Enligt Christofer Lennings har västkusten en väldigt strategisk roll då Kattegatt och Skagerrak är den enda vägen för sjöfarten in och ut ur Östersjön.

Christofer Lennings fick frågan om vilken roll Öckerö kommun spelar militärt. Han menade att det inte var aktuellt med ett återupplivande av forna dagars kustartilleri – utan att det snarare handlade om att ha rörliga enheter utspridda – och att ha tillgång till så kallade ”deep fires” som kan bekämpa motståndare på långt avstånd.

”Fortsätt jobba”

Christofer Lennings lyfte särskilt vikten av att civilsamhället fortsätter att fungera under ett potentiellt krig. Att företagen fortsätter att arbeta och att det finns fiskare, sjöfartsbesättning, elektriker och räddningspersonal med flera som gör sitt jobb. Det har varit en framgångsfaktor för Ukraina att samhället fortsätter att fungera – ”och att tågen går i tid”.

– Det är bättre att man som privatperson fortsätter att jobba än att stå med en kulspruta, sa Christofer Lennings.

Han menade vidare att Rysslands strategiska målsättning står kvar, oavsett vad som händer i Ukraina. Snarare menade han att en fred i Ukraina skulle kunna leda till att Ryssland riktar om sitt intresse till andra mål, möjligen i vårt närområde.

Efter infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsons (KD) föredrag (se separat artikel) talade Daniel Edvall från Stena Bulk om företagets roll i världen i riskfyllda tider.

Därefter berättade Christer Bruzelius, ordförande för Sjöfartens utbildningsinstitut, om vägar in i sjöfartsyrkena.

En viktig pusselbit

Drygt 100 personer deltog under dagen.

Kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult sammanfattade eventets roll för Öckerö.

– Maritime Meet är en viktig pusselbit i arbetet med Öckerö kommun som ett maritimt nav. Det blir en plats där människor i branschen kan mötas, och där näringslivet kan möta akademin och beslutsfattare på ett enkelt sätt, sa Jan Utbult till Torslanda-Öckerötidningen.

Maritime Meet Öckerö arrangeras av Öckerö Företagarförening och Öckerö kommun.