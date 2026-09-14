De vågar satsa på ett centrum i förändring

Det är fredag eftermiddag när Torslanda-Öckerötidningen hälsar på hos Skärgårdens Fisk & Delikatesser på Öckerö hamnplan. Idag jobbar Mikael ”Migge” Edvardsson och Axel Nilsson. Migge tog tillsammans med Magnus Andersson över fiskaffären förra året. Migge vet inte exakt hur länge de kommer att kunna vara kvar i lokalen.

– Det visste vi innan vi tog det och det var ju en liten chansning. Sen hoppas vi på att vi får vara med på det nya givetvis. Det är ingen som riktigt vet ännu vad som kommer att hända och så framöver mer än det ska satsas här, säger han.

Migge får frågan hur det kändes att våga satsa under de premisserna.

– Det ska ju byggas många lägenheter och mycket nytt folk som kommer att flytta hit, och säkert nya butiker med, så vi ser väldigt positivt på det, säger Migge.

Migge säger att sommaren har varit bra för butiken och att det har varit många kunder som kommit dit med båt och husbil.

– Det är räkor, makrill och givetvis lax också som går åt mest, säger han.

Vill se ett levande kustsamhälle

Migge tycker det är viktigt att kommunen vågar satsa och säger att han vill fortsätta se ett levande kustsamhälle.

– Kan du inte få folk ut hit till att jobba och bo här ute, om det bara kommer ut folk hit som har slutat jobba och vill bo här, då kommer det inte in de pengarna till kommunen som behövs, säger Migge.

Fiskhandlaren nämner även vikten av att våga satsa på fisket.

– Att kommunen satsar på yngre som kanske vill börja eller ta över när det kommer till fiske. Vi måste kunna ta vara på det, konstaterar Migge.

På fredagar är det fullt upp för butiken och Migge har den erfarne 29-åringen Axel Nilsson med sig. Under intervjun hälsar Axel på kunderna med en skämtsam och varm ton.

– Hajj du, ute i den här regnstormen? säger Axel till en kund som går halvt genomblöt in i butiken.

Unga behöver billiga bostäder

Axel är positiv till att det händer saker i Öckerö centrum och att det inte bara är i planeringsstadiet längre.

– Jag tycker att det är bra och att det behövs billiga bostäder till unga och andra. Jag har tre nära vänner som har köpt sin första bostad, varav alla bor på öarna och jobbar här ute, säger han.

Axel tror att en restaurang och en matbutik hade gynnat de andra verksamheterna som finns på hamnplan. Axel är van vid att jobba ute på öarna och arbetade tidigare på Klåva Fisk på Hönö. Han berättar hur viktigt det är att bygga upp en relation med de som handlar.

– Det är många som kommer hit och handlar hos oss oavsett vilken ö de bor på eller om de är från Torslanda, det är kvaliteten man får köra på, säger Axel.

Axel nämner hur det skiljer sig åt vilka som handlar i butiken.

– Jag hoppas att några av de unga vuxna som köpt lägenhet här kommer hit och handlar, men det är inte många yngre som handlar i en fiskaffär. Förutom skaldjur som räkor och så, konstaterar Axel.

Ny ägare tror på Öckerö

En annan företagare som har valt att satsa på Öckerö centrum är Kazhal Ghoreishi, som tog över Henrys Kiosk tidigare i år. Kazhal berättar att butiken har haft fullt upp under sommaren och att det har varit många turister från Danmark, Norge och Tyskland som handlat.

– Först var det lite stressigt men nu är det lite lugnare, säger hon.

Efter att ha drivit två butiker i Göteborgsområdet kände Kazhal att det var dags att testa något nytt och tyckte att Öckerö verkade som en bra plats.

– Det är ett jättefint område, snälla människor och jag tror att det är lite tryggare här ute för mina barn, säger Kazhal.

Kazhal tycker att det är spännande att etablera sig i ett område där det händer saker.

– Jag pratade med kommunen och de sa att de kommer bygga nya centrum här om två-tre år. Det kommer att vara fem till sex nya byggnader och många människor som kommer att flytta hit. Jag tänker att det kommer att bli bättre och bättre och mycket folk som kommer att vilja handla här, säger hon.

Kiosken på hamnplan har sedan länge varit en mötesplats för godissugna kunder. Kazhal säger att butiken har satsat på att utöka sortimentet av drycker och lösgodis. Hon hälsar varmt på en skara glada barn som ska köpa sitt lördagsgodis. Barnen skrattar över att de köpt så mycket konfektyr och säger hej då.

Kazhal berättar att hon trivs med flytten till Öckerö. Hon hade besökt ön tidigare eftersom hon har vänner som bor på öarna och hennes son har spelat hockey på Öckerö.

– Jag trivs väldigt bra här, folk är jättesnälla och accepterar oss, det är toppen, säger hon och skrattar.

/Albin Olsson