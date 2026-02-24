Bustadvägen hårt påverkad fram till sommaren

60-talets vattenledningar behöver bytas ut. I stället ska nya installeras, vilket förbättrar leveranssäkerheten av dricksvatten, skriver Öckerö kommun på sin hemsida.

Från måndagen den 16 februari till och med juni i år planeras utbyte av vattenledningar längst med Bustadvägen. Då arbetet kräver att det grävs kommer det påverka framkomligheten på vägen under hela perioden. Kommunen skriver på sin sida att trafikanter kan förvänta sig att trafiken påverkas ”avsevärt”. Och hastigheten sänks till 30 kilometer i timmen.

Uppmaningen till invånarna i kommunen och de som planerar åka längst vägen någon gång under fram till sommaren är att planera sin resa i god tid och räkna med att det kan ta längre tid än vanligt att åka förbi Bustadvägen.

Hela sträckan behöver inte grävas upp, utan kommer genomföras på ett sådant sätt att vägen får behållas intakt. Boende kommer fortsatt kunna ta sig till sina fastigheter under perioden och skulle det bli aktuellt att gräva framför en fastighet meddelar kommunen detta till fastighetsägaren.