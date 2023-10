Bibeln och Bob Dylan

Bo Göransson på Radio Öckerö är den som bjöd in Göran Hermansson att komma till

församlingshemmet för att berätta om Bob Dylan i slutet av oktober.

– Jag och en kompis var på en föreläsning med honom i judiska församlingen och blev så fascinerade att vi beslöt oss för att ta hit honom.

Göran Hermansson har tidigare hållit föreläsningar i kulturhus och andra sammanhang men det här blir första gången i en kyrklig kontext.

– Att etikettera en sådan som Dylan är omöjligt, säger Göran, som upptäckte Dylan som tonåring, 1966.

Den amerikanske sing- and songwritern har betytt mycket för honom genom åren, i motgång såväl som medgång.

– När min fru dog mötte jag en ny kvinna efter ett par år. Hon var judinna och det öppnade upp den världen för mig. Det finns många dylanologer men inte många har mitt perspektiv, påpekar han.

En rastlös sökare

De flesta som har lite koll på Bob Dylan vet att han är av judisk härkomst, samt att denne sökare har haft en kristen period. Frågor som då lyfts är: kan Bibeln vara en ingång till djupare förståelse av Dylans lyrik? Och kan hans sånger vara ett sätt att närma sig Bibeln och religionen?

Helt klart är att denne rastlöse man, med drygt 600 låtar bakom sig, ständigt söker nya utlopp för sin kreativitet. Dylan målar, han har radioprogram där han lyfter fram bortglömda amerikanska folkmusiker, han gör nya låtar, han har skrivit sina memoarer … till att vara på en never ending turné.

– Vid 80-års ålder har han lika mycket energi som om han vore 20, säger Göran.

Inte minst går Dylan alltid sina egna vägar, vad gäller den egna musiken, och stryker sällan eller aldrig lyssnarna medhårs. Något som gör att han ständigt och jämt blir av med sin publik när han byter inriktning. Exempelvis blev han kallad ”Judas” då han gick från att spela akustisk folkmusik till el-förstärkt rock. Karriären går därför i vågor och flera gånger har han varit uträknad men lyckas ständigt resa sig.

– Folkmusiker, protestsångare, rockmusiker, entertainer som sjunger låtar ur the Great American songbook … you name it.

Bibeln rakt igenom

En del av Dylans låttitlar och album skvallrar om en tro. Knockin’ On Heaven’s Door, är en av Bob Dylans mer kända låtar. Medan albumstiteln Before the Flood kan tolkas som en syftning på den västerländska civilisationens förfall.

– Han har hela tiden en religiös underton och Forever Young är ju Bibeln rakt igenom. En del tror rent av att han är en ny profet.

– Men min föreläsning är även en berättelse om hur jag fick upp ögonen för honom, säger Göran Hermansson avslutningsvis.