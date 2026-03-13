Nu har arbetet med med ombyggnationen på återvinningscentralen i Kärrvik. Ett arbete som påverkar pendelparkeringen på Hönö Pinan. Foto Öckerö kommun

Arbetet inleds med att bygga om Kärrsviks återvinningscentral

Publicerad: idag kl 12:30 (uppdaterad idag kl 14:49)

I förra veckan kunde Torslanda-Öckerötidningen berätta om hur pendelparkeringen vid Pinan påverkas av ombyggnationen av återvinningscentralen på Öckerö. Nu har arbetet med ombyggnationen börjat. 

”Arbetet med att utveckla och bygga om Kärrsviks återvinningscentral startar nu och beräknas pågå under cirka två år” skriver Öckerö kommun på sin hemsida och slår fast att ombyggnationen av återvinningscentralen, placerad intill strandkanten på den västra sidan av Öckerö, nu påbörjats. 

Det är Öckerö kommuns största återvinningscentral som tar emot allt från trasiga möbler till vitvaror, cyklar, plast och trädgårdsmöbler, kvistar, löv och klippt gräs, som ska byggas om.

Under ombyggnationen initiala fas kommer befintliga garage rivas och sanering genomföras av delar av området. Vidare kommer det under byggperioden förekomma transporter i området, vilket kan påverka trafiksituationen i och omkring återvinningscentralen.

Kärrviks ÅVC behöver byggas om för att uppfylla de lagkrav som gäller för fastighetsnära insamling. Det behövs en omlastningshall för sortering av avfall och fler fraktioner för att öka sorteringsgraden. Centralen behöver också byggas om för att kommunen skall kunna säkerställa en god arbetsmiljö och trygghet både för anställda och besökare, enligt ett tjänsteutlåtande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från hösten 2025. 

Ombyggnationen kommer kosta 90 miljoner kronor.

Fredrik Helgesson

Fredrik Helgesson
Mer från Öckerö
Vill stötta ungas psykiska ohälsa med en bok gjord av unga för unga
Vill stötta ungas psykiska ohälsa med en bok gjord av unga för unga

Sex gymnasieelever från Kitas gymnasium vill göra skillnad för unga som kämpar med sitt mående.

Utbult vald till förstanamn inför valet 2026
Utbult vald till förstanamn inför valet 2026

Jan Utbult (KD) har valts till förstanamn på partiets valsedel till kommunfullmäktige inför valet 2026.

Nordöleden uppgraderas
Nordöleden uppgraderas

Färja byggs om och Nordö 3 avyttras.

Bustadvägen hårt påverkad fram till sommaren
Bustadvägen hårt påverkad fram till sommaren

Bustadvägen, vägen som binder ihop Fotöbron med Hönö, kommer bli hårt påverkad av vägarbeten på...

Innovativa bedrägeriförsök fortsätter att tillta – Var vaksam
Innovativa bedrägeriförsök fortsätter att tillta – Var vaksam

Anmälda bedrägerier och bedrägeriförsök fortsätter tyvärr att strömma in.

Vill stötta ungas psykiska ohälsa med en bok gjord av unga för unga
Vill stötta ungas psykiska ohälsa med en bok gjord av unga för unga

Sex gymnasieelever från Kitas gymnasium vill göra skillnad för unga som kämpar med sitt mående.

Bengan tar plats i Hall of Fame
Bengan tar plats i Hall of Fame

Torslanda IK-profilen Bengt ”Bengan” Svensson valdes in i Göteborgsfotbollens Hall of Fame.

Utbult vald till förstanamn inför valet 2026
Utbult vald till förstanamn inför valet 2026

Jan Utbult (KD) har valts till förstanamn på partiets valsedel till kommunfullmäktige inför valet 2026.

Ett måste på krog – olagligt i marknadsföring

Ett måste på krog – olagligt i marknadsföring

Den 1 juni i år föreslår Sveriges regering att matkravet ska slopas.

Bengan tar plats i Hall of Fame

Bengan tar plats i Hall of Fame

Torslanda IK-profilen Bengt ”Bengan” Svensson valdes in i Göteborgsfotbollens Hall of Fame.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino