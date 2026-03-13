Arbetet inleds med att bygga om Kärrsviks återvinningscentral

”Arbetet med att utveckla och bygga om Kärrsviks återvinningscentral startar nu och beräknas pågå under cirka två år” skriver Öckerö kommun på sin hemsida och slår fast att ombyggnationen av återvinningscentralen, placerad intill strandkanten på den västra sidan av Öckerö, nu påbörjats.

Det är Öckerö kommuns största återvinningscentral som tar emot allt från trasiga möbler till vitvaror, cyklar, plast och trädgårdsmöbler, kvistar, löv och klippt gräs, som ska byggas om.

Under ombyggnationen initiala fas kommer befintliga garage rivas och sanering genomföras av delar av området. Vidare kommer det under byggperioden förekomma transporter i området, vilket kan påverka trafiksituationen i och omkring återvinningscentralen.

Kärrviks ÅVC behöver byggas om för att uppfylla de lagkrav som gäller för fastighetsnära insamling. Det behövs en omlastningshall för sortering av avfall och fler fraktioner för att öka sorteringsgraden. Centralen behöver också byggas om för att kommunen skall kunna säkerställa en god arbetsmiljö och trygghet både för anställda och besökare, enligt ett tjänsteutlåtande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från hösten 2025.

Ombyggnationen kommer kosta 90 miljoner kronor.