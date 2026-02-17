Veckans tidning
Solhöjden rustas upp - nu står det klart att Solhöjden ska rustas upp för 150 miljoner kronor.

150 miljoner ska renovera Solhöjdens äldreboende

Publicerad: idag kl 16:03

Öckerös äldreboende ska få sig en uppfräschning. Detta står klart efter att kommunfullmäktige beslutade att godkänna en investeringsbudget på 150 miljoner kronor för ”renovering och verksamhetsanpassning av Solhöjden Norra”.

Öckerö kommunfullmäktige har sagt ja till en investeringsbudget på 150 miljoner kronor för renovering och ombyggnad av Solhöjden Norra. Satsningen ska ge fler plats i särskilt boende och förbättra storköket. Beslutet fattades den 4 februari och innebär att Öckerö Fastighets AB, ÖFAB, som ansvar för fastigheten nu kan genomföra den planerade upprustningen.

– Det här är en långsiktig och viktig satsning på äldreomsorgen i Öckerö kommun. Solhöjden byggdes på 1970-talet och behöver anpassas till dagens krav. Investeringen gör att vi kan ta ansvar för att säkerställa funktionerna i fastigheten och samtidigt möta framtidens behov av äldreomsorg på ett ekonomiskt hållbart sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD), till tidningen. 

Byggnaden är av äldre standard och enligt Utbult är renoveringsbehovet omfattande. 

– Byggnaden är gammal och många delar fungerar inte längre som de ska. Tre avdelningar behöver byggas om i grunden för att ge bra boendemiljöer och en god arbetsmiljö för personalen. Dessutom är köket underdimensionerat för dagens behov och behöver en långsiktig lösning. Det här är inget som går att lösa med mindre åtgärder.

Investeringen ska användas till att bygga om avdelningarna Viken, Bryggan 1 och Bryggan 3 till moderna boenden, enligt Jan Utbult.

– Det blir bättre planlösningar och tillänglighetsanpassade badrum. Antal platser ökar från 33 till 38. Ungefär två tredjedelar av investeringen gäller ombyggnad och utbyggnad av avdelningarna, medan ungefär en tredjedel gäller ett nytt och bättre kök. 

Hur ska de 150 miljonerna finansieras? 

– Investeringen görs av kommunens fastighetsbolag, ÖFAB, som står för själva byggnationen. När projektet är genomfört hyr kommunen lokalerna, på samma sätt som för andra kommunala verksamheter. Det innebär att kommunens hyreskostnad ökar, men den ökningen hanteras inom den ordinarie kommunala budgeten.

Hur kommer äldrevården till gagn av denna satsning? 

– För de äldre innebär det tryggare och mer ändamålsenliga boendemiljöer. För personalen innebär det bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. För kommunen som helhet innebär det fler platser i särskilt boende och bättre möjligheter att möta det ökande behovet av äldreomsorg de kommande åren.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
