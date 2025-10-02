120 år med skytte på Öckerö

Vilket datum Öckerö Skytteförening startade är inte känt. Bekant är emellertid att det skedde någon gång under hösten 1905 och därmed är det 120 år sedan starten.

– Föreningen har aldrig varit mer vital och den blir bara bättre för varje år som går, säger den nuvarande ordföranden, Lars Erik Bjuhr, i sitt inledningsanförande i samband med firandet i klubbhuset.

För att sätta det hela i perspektiv så kan nämnas att 1905 är det revolution i Ryssland. Dag Hammarskjöld föds. Albert Einstein publicerar den allmänna relativitetsteorin. Och! Unionen mellan Sverige och Norge upplöses detta år.

Upp- och nergångar

Naturligtvis har en gammal förening haft sina upp- och nergångar. Men i sitt tal koncentrerade sig Lars Erik Bjuhr på den ärorik historia ö-skyttarna har att se tillbaka på.

– Vet ni hur många landslagsmän föreningen haft genom åren? undrade Lars Erik och lät frågan gå vidare till de församlade medlemmarna. Till sist prickade en skytt nästan rätt genom att gissa på 13.

– En till! Vi har haft 14 skyttar i landslaget genom åren, säger Lars Erik.

Därefter ber han den ena personen efter den andra komma fram och berätta vad de minns från sina bravader iförd landslagsdräkt. En av dem är Amanda Jägersvärd. Hon fick känna på hur det var att prestera i stora sammanhang när hon fick representera vårt land i EM.

– Roligt! Jag var väldigt förvånad men glad när jag blev inbjuden till EM. Pappa blev mållös. Vill man kämpa så kan man komma dit man vill, säger hon.

Marcus Oscarsson slog svenska rekordet i snabbpistolsfinalen på SM.

– Tack vare det fick han delta i nordiska mästerskapen. Det året gick NM långt borta. Han fick han åka ända till Uddevalla, där han tog silver, säger Lars Erik.

Världens bästa junior

Carl Sandberg har en bredd som skytt och är bra i flera grenar. Som underårig deltog han i EM och fick dispens som 16-åring för att tävla. Det här var första gången tejpning togs upp som ett problem, det vill säga att men tejpat leder som en slags doping.

Carl var landslagsman i flera år och presterade speciellt bra i luftpistol. Bland annat putsade han tillsammans med två andra juniorer det nordiska lagrekordet med 24 poäng och han tog alla guld i JNM i Danmark och Carls trupp kallades ”The dream team” tillsammans med Vendela Sörensson. I VM år 2014 låg han på första plats till skott 42! Det är det bästa resultatet någon junior någonsin har gjort. Därefter satte tävlingsnerverna in och han föll tillbaka något.

– Har inget minne från tävlingarna. Jag var väl koncentrerad och inne i min bubbla, säger Carl.

– Carl blev sexa. Det vill säga … att bara fem skyttar var bättre i hela världen och ingen svensk junior var bättre än du Carl, säger Lars Erik.

Ja, nog var det en händelse värd att berätta, bland allt annat, som hänt genom föreningens alla verksamhetsår.