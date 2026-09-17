Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Öckerö toppar listan över Sveriges mest omtänksamma kommuner

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Öckerö kommun, tillsammans med Lidköping och Svedala är bäst på att ta hand om sina äldre invånare, visar en genomgång av Socialstyrelsen och Statistiska centralbyråns data som 60plusbanken gjort. 

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Företaget, som i grund och botten är en bank som säljer lån till äldre, har jämfört olika faktorer som de bedömer påverkar pensionärer i vardagen. Hur fungerar hemtjänsten, kollektivtrafiken, personalkontinuitet, trygghet i boende och kommunens skattesats. Och Öckerö kommun placerar sig högst på listan med motiveringen ”Ingen brukare möter fler än 20 olika hemtjänstpersonal under en tvåveckorsperiod, och 94,5 procent av invånarna har en kollektivtrafikplats inom 500 meter från bostaden”. 

– De flesta pensionärer lever aktiva och självständiga liv utan behov av kommunal omsorg. Därför har vi valt att bedöma kommunerna utifrån både kvaliteten i äldreomsorgen och faktorer som påverkar vardagen för äldre generellt. Då blir sådant som kommunal skattesats och möjligheten att ta sig fram utan bil minst lika viktigt som vårdkvaliteten. Vår genomgång visar att det inte bara är de rikaste storstadsförorterna som lyckas. Flera mindre och medelstora kommuner runt om i landet håller minst lika hög kvalitet, säger Sandra Lillienberg, chef 60plusbanken.

Öckerö följs i toppen av Lidköping, Svedala, Danderyd, Nacka, Tingsryd, Habo, Härryda, Vallentuna och Karlsborg i topp 10. 

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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