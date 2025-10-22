Öckerö slår alla tidigare rekord i årets Världens Barn

Öckerö kommun slår dessutom rekordet för mest pengar någonsin från en enskild kommun i tävlingens historia, enligt ett pressmeddelande från Världens barn.

Öckerö vinner både kategorierna ”Årets kommun” och ”Årets insamlare” i årets nationella kommunkamp för Världens barn. Totalt har kommunens invånare samlat in 2,19 miljoner kronor – alltså 171,64 kronor per invånare.

– Det här visar vilken kraft som finns i lokalt engagemang. Att en kommun som Öckerö, med drygt 12 000 invånare, lyckas samla in över två miljoner kronor är helt fantastiskt, säger Malin Duintjer, generalsekreterare för Riksinsamlingen för Världens Barn.

Öckerö deltog under 2025 i den speciella kommunkampen mot Gotland och Älmhult, som alla tre tog stor plats i SVTs insamlingstävling i slutet av september och början på oktober.

– Vi har sett en helt otrolig insats av dessa tre kommuner. Detta är pengar som nu kommer att gå till exempelvis skolgång, näringsrik mat och trygga aktiviteter för tusentals barn som just nu växer upp mitt i krig, fattigdom eller på flykt, säger Malin Duintjer, generalsekreterare för Riksinsamlingen för Världens Barn.

Stort engagemang för hela eventet

Totalt samlades det in 48,7 miljoner kronor till årets Världens barn.

– Vi vet att Världens Barn-kampanjen är starkt lokalt förankrad i hela Sverige och detta bekräftas verkligen när vi ser årets resultat, säger Malin Duintjer.

Vart femte barn växer idag upp i områden där det pågår väpnade konflikter, enligt Världens barns pressmeddelande. De skriver att fler än hälften av alla som befinner sig på flykt är barn.

– Behovet är större än någonsin. Världens Barn står för hopp, utbildning och trygghet i en tid då många barn växer upp utan dessa självklarheter. Engagemanget i de svenska kommunerna gör en verklig och konkret skillnad för barns framtid, säger Malin Duintjer.

Göteborg hamnade på plats 186 med 953 188 kronor insamlat. Totalt 1,57 kronor per capita.