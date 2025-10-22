Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Fullt längst kajen på Klåva för Världens barn. Foto: Thomas Crona

Öckerö slår alla tidigare rekord i årets Världens Barn

Publicerad: igår kl 14:18

Nu står resultatet för hela Sveriges kommunkamp för Världens barn klart. Av de 290 kommunerna som finns i Sverige står Öckerö som en klar segrare – både i kronor per invånare och totalt insamlat. 

Öckerö kommun slår dessutom rekordet för mest pengar någonsin från en enskild kommun i tävlingens historia, enligt ett pressmeddelande från Världens barn.

Öckerö vinner både kategorierna ”Årets kommun” och ”Årets insamlare” i årets nationella kommunkamp för Världens barn. Totalt har kommunens invånare samlat in 2,19 miljoner kronor – alltså 171,64 kronor per invånare. 

– Det här visar vilken kraft som finns i lokalt engagemang. Att en kommun som Öckerö, med drygt 12 000 invånare, lyckas samla in över två miljoner kronor är helt fantastiskt, säger Malin Duintjer, generalsekreterare för Riksinsamlingen för Världens Barn.

Öckerö deltog under 2025 i den speciella kommunkampen mot Gotland och Älmhult, som alla tre tog stor plats i SVTs insamlingstävling i slutet av september och början på oktober.

– Vi har sett en helt otrolig insats av dessa tre kommuner. Detta är pengar som nu kommer att gå till exempelvis skolgång, näringsrik mat och trygga aktiviteter för tusentals barn som just nu växer upp mitt i krig, fattigdom eller på flykt, säger Malin Duintjer, generalsekreterare för Riksinsamlingen för Världens Barn.

Stort engagemang för hela eventet

Totalt samlades det in 48,7 miljoner kronor till årets Världens barn. 

– Vi vet att Världens Barn-kampanjen är starkt lokalt förankrad i hela Sverige och detta bekräftas verkligen när vi ser årets resultat, säger Malin Duintjer.

Vart femte barn växer idag upp i områden där det pågår väpnade konflikter, enligt Världens barns pressmeddelande. De skriver att fler än hälften av alla som befinner sig på flykt är barn.

– Behovet är större än någonsin. Världens Barn står för hopp, utbildning och trygghet i en tid då många barn växer upp utan dessa självklarheter. Engagemanget i de svenska kommunerna gör en verklig och konkret skillnad för barns framtid, säger Malin Duintjer.

Göteborg hamnade på plats 186 med 953 188 kronor insamlat. Totalt 1,57 kronor per capita.

Resultat

Årets kommun

1. Öckerö, 171,64 kr per capita
2. Sorsele, 129,33 kr per capita
3. Norsjö, 123,79 kr per capita

Årets insamlare
1. Öckerö, 2 192 000 kr totalt
2. Gotland, 1 937 301 kr totalt
3. Älmhult, 1 538 640 kr totalt

Årets raket
1. Bromölla, 2 747 % ökning
2. Norrtälje, 800 % ökning
3. Älmhult, 555 % ökning

Årets storstad
1. Eskilstuna, 4,94 kr per capita
2. Borlänge, 4,86 kr per capita
3. Halmstad, 4,57 kr per capita

Årets län
1. Gotland, 31,77 kr per capita
2. Kronoberg, 14 kr per capita
3. Jönköping, 7,18 kr per capita

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson

Dela
Relaterade artiklar
Succé för Världens barn på Hönö Klåva
Succé för Världens barn på Hönö Klåva

Det blev en folkfest av sällan skådat slag när Hönö Klåva stod värd för Världens...
Mer från Öckerö kommun
Öckerö slår alla tidigare rekord i årets Världens Barn
Öckerö slår alla tidigare rekord i årets Världens Barn

Nu står resultatet för hela Sveriges kommunkamp för Världens barn klart. Av de 290 kommunerna...
Ny strategi ska stärka företagens förtroende för kommunen
Ny strategi ska stärka företagens förtroende för kommunen

Öckerö kommun vill vässa samarbetet med näringslivet efter årets rankning i företagsklimat.
Raket nära att träffa Ralph – skadade hans bil
Raket nära att träffa Ralph – skadade hans bil

– Hade man fått den i huvudet hade det varit hej och adjö, säger han.
Stormen Amy förstörde Bo Rimgrens trimaran
Stormen Amy förstörde Bo Rimgrens trimaran

En av dem som råkade riktigt illa ut var Bo Rimgren, som fick sin Telstar...
Villa totalförstörd under stormiga helgen
Villa totalförstörd under stormiga helgen

En villa på Hummerviksvägen på Öckerö totalförstördes i en brand under lördagen förra veckan. Hårda...
Senaste nytt
”Torslanda IK kommer bli en av de bästa klubbarna i Sverige”
”Torslanda IK kommer bli en av de bästa klubbarna i Sverige”

Ett stort antal medlemmar och utövare i toppklass gör att nye tränaren Amir ser ljust...
Öckerö slår alla tidigare rekord i årets Världens Barn
Öckerö slår alla tidigare rekord i årets Världens Barn

Nu står resultatet för hela Sveriges kommunkamp för Världens barn klart. Av de 290 kommunerna...
Björlandabo ersätter Lann som kommunalråd
Björlandabo ersätter Lann som kommunalråd

Kristdemokraterna i Göteborg har utsett Dan-Ove Marcelind från Björlanda till nytt kommunalråd.
Ny strategi ska stärka företagens förtroende för kommunen
Ny strategi ska stärka företagens förtroende för kommunen

Öckerö kommun vill vässa samarbetet med näringslivet efter årets rankning i företagsklimat.
Hjuviks AIK går upp i fyran
Hjuviks AIK går upp i fyran

Två starka säsonger har gett resultat för Hjuviks AIK:s herrar som efter förra lördagens vinst...
Laddar

Är det rätt att sänka straffbarhetsåldern till 15 år?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Världens mest användbara plattform är inte för alla

Världens mest användbara plattform är inte för alla

Fem minuter på ett socialt medianätverk och marken gungar och luften känns tunn. Det måste vara mig det är fel på, för inte kan drygt 300 miljoner användare ha fel?
Torslanda
”Torslanda IK kommer bli en av de bästa klubbarna i Sverige”

”Torslanda IK kommer bli en av de bästa klubbarna i Sverige”

Ett stort antal medlemmar och utövare i toppklass gör att nye tränaren Amir ser ljust på framtiden för Torslanda IK:s bordtennissektion.

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino