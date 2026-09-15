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Öckerö siktar på rekord – igen

Publicerad: (uppdaterad )

Förra året blev det succé för Världens Barn Öckerö. Kommunens invånare och företag samlade in mest pengar av alla Sveriges kommuner till världens barn. I år väntar ett fullspäckat schema runt om i kommunen och frågan många ställer sig är – kan man slå förra årets rekord?

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Förra året samlade Öckerö kommuns invånare in 2,19 miljoner kronor – 171,64 kronor per invånare, flest av alla kommuner i Sverige. I höst är det så åter dags för insamlingsbössorna att börja skramla och insamlingseventen duggar tätt under hösten. Peter Carman är en av eldsjälarna som engagerar sig i Världens Barn Öckeröarna och han hoppas på rekord i år igen. 

– Ja, vad hände egentligen förra året? Det gick ju helt fantastiskt jättebra för oss. Vi samlade ihop mest pengar i Sverige, säger han när tidningen får tag på honom. 

Hur kommer det sig att just invånarna i Öckerö kommun skänker så mycket pengar till Världens Barn, tror du? 

– Jag tror det har att göra med givmildhetskulturen ute på öarna. Det ligger liksom i folks gener här ute och det har alltid funnits en vilja att hjälpa andra. Och nu när man inte behöver hjälpa sin närmsta granne, som man kanske gjorde på 20-, 30-talet, så skänker man pengar. Sen är det såklart att alla event med musik, insamlingar och lotteri gör att folk tycker det är roligt att vara med. Sen stod företagarna för den största delen förra året. Kanske blir det så igen, vi får se. 

Förra årets insamling tjänade på att Öckerö kommun var en av kommunerna i den så kallade kommunkampen, som sändes på SVT i samband med Världens Barn. 

– Det var ett dragplåster, såklart. Och kan ha bidragit. Men egentligen inte så mycket tror jag. Vi hoppas på att kunna göra en bra insamling även i år. Det blir till exempel en festival, likt förra året, för världens barn på Hönö Klåva. Men det är inte allt. Alla öar engagerar sig på något sätt och nästan alla har egna event just för världens barn. 

Se program

Om Världens Barn

Till följd av konflikter och katastrofer är situationen för barn i världen akut. Din insats bidrar till att fler barn i världen får gå i skolan, får vara friska och får känna sig trygga.

Världens Barn är Radiohjälpens insamling och Sveriges bredaste kampanj för barns rättigheter runt om i världen. Insamlingen genomförs i ett unikt samarbete mellan Radiohjälpen och 13 svenska biståndsorganisationer, ihop med tiotusentals engagerade från hela landet. Världens Barn sänds i SVT och Sveriges Radio P4.

Källa varldensbarn.se

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
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