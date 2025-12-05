Veckans tidning
Öckerö kommun klättrar i hemtjänstindex

Publicerad: igår kl 13:29
I veckan presenterade hemtjanstindex.se sin rapport över Sveriges 290 kommuners hemtjänstkvalité. I år hamnar Öckerö kommun på plats 97 och Göteborg i sin tur hamnar på plats 154. 

För Öckerö kommun är årets mätning en tydlig förbättring, medan Göteborg tappar i placering. På sin sida skriver hemtjänstindex själva att resultatet tas fram för att fungera som ett samlat mått på hemtjänstens kvalité och att modellen bygger på konceptet att kvalitet uppnås när seniorers behov uppfylls, samtidigt som krav, lagar och regler följs. 

Kristianstad, som hamnar på plats 1 i årets topplista, har enligt modellen ett hemtjänstindex på 83,6. Öckerö får ett index på 71,5 och Göteborg 68,5.

Utvecklingen ser olika ut för Göteborg och Öckerö de senaste åren. För Öckerö har utvecklingen gått framåt. 2023 placerade sig kommunen på plats 199 i indexet. 2024 ökade de till plats 150 och nu 97. Göteborg å sin sida har gått från plats 125 år 2023, plats 73 år 2024 och 154 år 2025.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
