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Veckans tidning

Öckerö kommun klättrar i företagsrankning

Publicerad: idag kl 09:07 (uppdaterad idag kl 09:10)

Efter förra årets plats 74, klättrar nu Öckerö kommun till plats 30 i svenskt näringslivs årliga rankning av det lokala företagsklimatet i Sverige. I Göteborgsregionen placerar man sig på en andraplats, endast slaget av Härryda.

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Resultatet presenterades i torsdags inför flera kommuners näringslivschefer, kommundirektörer och toppolitiker i kommunen.

Svenskt Näringslivs rankning bygger på enkätsvar från drygt 30 000 företag runt om i landet och gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. Förra året låg Öckerö på plats 74 nationellt, vilket innebär att årets resultat är en tydlig rekyl uppåt.

– Rankningen är inte statisk, utan relativ till alla andra kommuner. Alla förbättrar sig ständigt, men vi lite mer denna gång. Men det ska ändå sägas att detta är ett väldigt fint resultat och det är också skönt att trenden har vänt, konstaterade Jan Svensson, näringslivschef i Öckerö kommun.

Enligt Jessica Tengeland på Svenskt Näringsliv lyfter kommunen på en majoritet av enkätfrågorna, som legat till grund för årets resultat. Allra mest ökar betyget för kommunpolitikernas attityder, skolornas samarbete med näringslivet och dialogen med kommunen i viktiga frågor.

– Företagens upplevelser av kontakten med kommunen har förbättrats jämfört med förra året. Just bemötande, service och attityder är viktiga framgångsfaktorer för ett bra lokalt företagsklimat, säger Jessica Tengeland, områdesansvarig för Göteborgsregionen på Svenskt Näringsliv.

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Utbult (KD) lyfter fram flera faktorer bakom framgången. Bland annat har fler tjänstepersoner arbetat med upphandlingsfrågor och kommunen har satsat på lokala upphandlingar samt ett nytt näringslivsstrategiskt program.

– Det känns bra att arbetet vi gör ger resultat. Vi jobbar ju alla för invånarna och företagen, oavsett vilken roll man har, säger Jan Utbult.

Samarbetet mellan politiken, förvaltningen och inte minst Öckerö företagarförening beskrivs som avgörande enligt Jan Svensson, näringslivschef.

– Det är ett lagspel. Det är som ett vadbinderi, någon måste tråckla ihop nätet som fångar upp alla behov som finns där ute.

Trots det starka resultatet finns inga planer på att slå sig till ro.

– Vi hade ju gärna blivit etta i Göteborgsregionen, såklart, säger Jan Svensson. Jag Utbult fyller i:

– Vårt mål är att vara bland de tio procent bästa kommunerna i Sverige (topp 29 av Sveriges 290 kommuner, Reds. anm.) och vi är ruskigt nära det i år, avslutar han. 

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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