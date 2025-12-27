Öckerö kommun höjer VA- och renhållningsavgifter med 1800 kronor nästa år

Beslutet fattades i kommunfullmäktige i december månad och motiveras av flera skäl. VA-taxan, som ska täcka kommunens kostnader för vatten och avlopp, motiveras höjas då det pågår en stor utbyggnad av Pinans avloppsreningsverk, läckage som behöver åtgärdas i det äldre ledningsnätet och förändrade lagar och miljökrav.

Men det kanske mest anmärkningsvärda är att vattnet, som Öckerö kommun köper in från Göteborgs stad, ökar i inköpspris för kommunen med 46 procent, vilket Torslanda Öckerötidningen rapporterat om tidigare.

Även renhållningstaxans höljning motiveras av ombyggnader och renoveringar. Kärrviks återvinningscentral ska byggas om och närmsta åren ska hushållsnära insamling av material införas till hushållen i kommunen.

I det räkneexempel som Öckerö kommun presenterat räknar man med att ett normalt enbostadshus med en förbrukning på 150 m3 får en ökad årsavgift på 1432 kronor per år. Samma hus, förutsatt att de har ett standardargument, får en ökad avgift på 364 kr per år.