Öckerö kommun har högst valdeltagande i Västra Götaland

Trots att valdeltagandet minskade i Öckerö kommun så uppnår kommunen Västra Götalands högsta valdeltagande i riksdagsvalet. Men flera distrikt i Torslanda har ännu högre valdeltagande.
Med totalt 9506 registrerade röster i Öckerö kommun ligger valdeltagandet på 90,6 procent, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med valet 2022. Trots minskningen är Öckerö den kommun som har högst valdeltagande i Västra Götaland.
Högst valdeltagande bland de sju valdistrikten hade Björkö, Grötö och Kalvsund, följt av Hyppeln, Hälsö, Knippla och Rörö.
I riket som helhet ligger valdeltagandet på 84,8 procent, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med förra valet.
Göteborg som helhet registrerar ett valdeltagande på 82,7 procent. Högst valdistrikt är Västra Hisingen, Hällsvik med 92,5 procent, tätt följt av Västra Hisingen, Tumlehed.
Högst valdeltagande på distriktsnivå i Västra Götaland har Borås med 93 procent. Lägst har Nordöstra Göteborg, Lövgärdet C med 53,7 procent.