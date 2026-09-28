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Alla röster är räknade –

Öckerö kommun har högst valdeltagande i Västra Götaland

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Trots att valdeltagandet minskade i Öckerö kommun så uppnår kommunen Västra Götalands högsta valdeltagande i riksdagsvalet. Men flera distrikt i Torslanda har ännu högre valdeltagande.

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Med totalt 9506 registrerade röster i Öckerö kommun ligger valdeltagandet på 90,6 procent, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med valet 2022. Trots minskningen är Öckerö den kommun som har högst valdeltagande i Västra Götaland.

Högst valdeltagande bland de sju valdistrikten hade Björkö, Grötö och Kalvsund, följt av Hyppeln, Hälsö, Knippla och Rörö. 

I riket som helhet ligger valdeltagandet på 84,8 procent, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med förra valet. 

Stora skillnader mellan olika distrikt i Göteborg

Göteborg som helhet registrerar ett valdeltagande på 82,7 procent. Högst valdistrikt är Västra Hisingen, Hällsvik med 92,5 procent, tätt följt av Västra Hisingen, Tumlehed. 

Högst valdeltagande på distriktsnivå i Västra Götaland har Borås med 93 procent. Lägst har Nordöstra Göteborg, Lövgärdet C med 53,7 procent.

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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