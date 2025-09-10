Öckerö går för seger i årets Världens Barn

Öckerö kommun är en av tre utvalda i årets stora kommunkamp för Världens barn. Den 26 september är Sveriges Television på plats och sänder direkt från Hönö Klåva under sändningen av ”Stå upp för världens barn – nu kör vi”.
Under vecka 39 och 40 brukar det vara febrilt arbete med att samla ihop pengar till Världens barn inom Öckerö kommun. Både privatpersoner, föreningar och företag hjälps åt för att skramla åt barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Det brukar gå bra för Öckerö, som många gånger varit den kommun som legat i den absoluta toppen av insamlat per kommuninvånare.
– Världens Barn-insamlingen har alltid betytt mycket för Öckerö kommun och vi har ett stort engagemang sedan många år tillbaka i tiden. På våra öar visar vi omtanke mot varandra och även mot de som har det svårt i världen, säger Jan Utbult(KD), kommunstyrelsens ordförande på Öckerö, i ett pressmeddelande.
Förra året samlade Världens Barn in över 65,9 miljoner kronor – och nu är förhoppningen att årets insamling ska slå alla rekord. Öckerö kommun samlade 2024 in 1 140 804 kronor.
Om Världens Barn:
Insamlingen Världens Barn går till barns rätt till hälsa, skola och trygghet runt om i världen. Pengarna används bland annat till att behandla barn för undernäring och ge dem tillgång till rent vatten, skydda och stötta barn i områden där det pågår väpnade konflikter och möjliggöra skolgång för barn som tvingats fly sina hem.
Världens Barn är Radiohjälpens insamling och Sveriges bredaste kampanj för barns rättigheter runt om i världen. Insamlingen 2025 genomförs i ett samarbete mellan Radiohjälpen och 13 svenska biståndsorganisationer, ihop med tiotusentals engagerade från hela landet. Världens Barn sänds i SVT och Sveriges Radio P4 under vecka 39 och 40.