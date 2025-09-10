Öckerö går för seger i årets Världens Barn

Under vecka 39 och 40 brukar det vara febrilt arbete med att samla ihop pengar till Världens barn inom Öckerö kommun. Både privatpersoner, föreningar och företag hjälps åt för att skramla åt barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Det brukar gå bra för Öckerö, som många gånger varit den kommun som legat i den absoluta toppen av insamlat per kommuninvånare.

– Världens Barn-insamlingen har alltid betytt mycket för Öckerö kommun och vi har ett stort engagemang sedan många år tillbaka i tiden. På våra öar visar vi omtanke mot varandra och även mot de som har det svårt i världen, säger Jan Utbult(KD), kommunstyrelsens ordförande på Öckerö, i ett pressmeddelande.

Förra året samlade Världens Barn in över 65,9 miljoner kronor – och nu är förhoppningen att årets insamling ska slå alla rekord. Öckerö kommun samlade 2024 in 1 140 804 kronor.