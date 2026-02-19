Nytt program ska förbättra näringslivet i Öckerö kommun

I dokumentet framkommer det att kommunens mål är att skapa minst 900 arbetstillfällen fram till 2035. Något som framför allt ska ske genom insatser som stärker kompetensförsörjningen, ökar kommunens attraktionskraft och förbättrar möjligheten för företag att etablera sig och växa både genom samhällsplanering och genom att utveckla företagsklimatet i kommunen.

Jan Svensson, Besöks-och näringslivschef i Öckerö kommun menar att ett uppdaterat och nytt näringslivsstrategiskt program behövs – inte minst på grund av de snabba förändringar som sker runt om i världen.

– Det handlar om en uppdatering och konkretisering av ett befintligt näringslivsstrategiskt program. Vi såg ett behov av att göra strategin mer Öckerö-specifik och bättre anpassad till de snabba förändringar som sker i omvärlden. Arbetet har genomförts gemensamt av politiken och kommunens tjänstepersoner, i nära dialog med lokala företag och Öckerö Företag. På så sätt har vi skapat en tydligare samsyn kring nuläget och kring vilka satsningar som är viktiga framåt, så att vi kan arbeta i samma riktning.

I det näringslivsstrategiska programmet betonas Öckerö kommuns geografiska läge och marina identitet som en ”unik plattform för tillväxt”. Även turismen ges stor plats som utvecklingsområde. Och Jan Svensson menar att programmet kommer göra tillvaron enklare för företag i kommunen.

– För företagen handlar det om ökad tydlighet, bättre dialog och större förutsägbarhet från vår sida. Programmet bygger på näringslivets behov, erfarenheter och framtidsperspektiv. Ambitionen är att företagare ska uppleva kommunen som en aktiv och lyhörd samarbetspartner. Med en gemensam målbild mellan företag, kommun och politiken skapas bättre förutsättningar för att stärka företagandet, skapa nya jobb och utveckla vår kommun på ett långsiktigt och hållbart sätt, säger Jan Svensson till tidningen.