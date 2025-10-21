Veckans tidning
Jan Svensson.

Ny strategi ska stärka företagens förtroende för kommunen

Publicerad: idag kl 09:41

Öckerö kommun vill vässa samarbetet med näringslivet efter årets rankning i företagsklimat.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv rapporten Lokalt företagsklimat, som rankar kommuner efter svar i en enkätundersökning som skickas ut till lokala företag. I år hamnar Öckerö kommun på plats 74 av 290.

Tidigare år har kommunen placerat sig på plats 37 år 2024 och plats 19 år 2023. Jan Svensson är näringslivschef i Öckerö kommun – och han ser resultatet som en kalldusch.

– Vi är inte nöjda, om man säger så. Det här är ett hack i kurvan som vi måste ta på största allvar, säger han till Torslanda-Öckerötidningen. 

Jan Svensson förklarar delvis årets resultat på flera byten av tjänstemän i ledande positioner och tar sig själv som exempel:

– Jag var ju till exempel ny på min post när denna enkät genomfördes. Och när man ligger så högt upp i rankningen som Öckerö kommun gjort de senaste åren, så krävs ganska liten oro för att ge stora utslag. Men! Vi har redan påbörjat vår analys för att förstå vad som ligger bakom vårt tapp. Resultatet visar att vi behöver bli bättre på vår service, dialog och kommunikation med företagen. 

Upphandling i fokus 

Återkommande tema i dialogen mellan kommunen och företagen är upphandlingar. Sedan mätningen gjordes har kommunen tagit fram en ny strategi tillsammans med Öckerö företag. Strategin ska stärka dialogen inför upphandlingar och skapa likvärdiga förutsättningar för fler företag i det lokala näringslivet att delta, menar Jan Svensson. 

– En välskött upphandling handlar mycket om dialog. Om vi i god tid berättar att en upphandling är på gång ger vi fler mindre företag möjlighet att delta. Vi ser också att vi behöver bli ännu tydligare och mer öppna i processen framöver. 

Ytterligare ett orosmoment som Jan Svensson identifierat bland kommunens företag är elförsörjning och kollektivtrafiken till kommunen. 

– Det pågår ett samtal med Ellevio om ytterligare en kabel till kommunen, för att säkra elförsörjningen. Men där är inget klart än och vi behöver bli bättre på att informera om vad som händer – så att företagen känner sig trygga med läget.

För personer som arbetar i kommunens företag men bor på annan ort är goda kommunikationer avgörande. Det stärker i sin tur företagens kompetensförsörjning. Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra transportmöjligheterna – inte minst genom testet av bärplansfärjan mellan Öckerö och Göteborg.

– Det är ju en sådan sak som kan underlätta rekrytering och kompetensförmåga. 

Kommuner i förändring

En spaning Jan Svensson själv identifierar i Svenskt Näringslivs rapport om det lokala företagsklimatet är att nästan samtliga kustkommuner i Sverige ligger utanför topp 50, och missar ”grönt ljus” i rankningen. 

– Det handlar om kommuner där det händer mycket nytt. Öckerö kommun står inför en byggboom med stor förändring i kommunen, och det kan skapa viss oro. Vi ser positivt på utvecklingen i kommunen och att den kommer att gynna företagen.

Den stora fördelen med Svenskt Näringslivs rapport ser Jan Svensson i att kommunen nu är mer på tårna. 

– När jag idag går in i kommunhuset så känner jag hur alla runt omkring mig vill göra bättre och vända trenden. Tack vare resultaten i den här undersökningen förstår vi att vi behöver stärka och utveckla vår service till näringslivet ytterligare. Vi tar resultatet på allvar. Alla vill åt samma håll. I februari kommer ett nytt näringslivsstrategiskt program som ska gälla i fem år framåt. Där får vi en handlingsplan som kan hantera och göra företagandet i kommunen än mer fantastiskt. 

Fredrik Helgesson

Fredrik Helgesson

