Nu ökar antalet barn i Öckerö

Enligt ny statistik, gjord mellan den 15 januari 2025 och 15 januari 2026, kan man nu utläsa en positiv trend kopplat till antalet inflyttade barn och ungdomar i Öckerö kommun. Kommunen har länge brottats med en minskande, och åldrande, befolkning. Men nu kan ett trendbrott ha skett, något som ordföranden i Utbildnings-, kultur och fritidsnämnden och ledamoten i kommunfullmäktige, Robertho Settergren (KD), beskriver som ”mycket glädjande”.

När de som flyttat ut ur kommunen under perioden rensats bort har Öckerö ett positivt flyttnetto i åldrarna 0-5 år på 37 stycken barn.

I åldrarna 6-15 år flyttnettot tio barn. I åldrarna 16-19 är dock flyttnettot negativt med minus fyra ungdomar.

– Jag tycker att det är glädjande att det är en inflyttning av barnfamiljer just nu till kommunen. Jag tänker att det är ett resultat av nybyggnationer av lägenheter och att många hus har sålts. Samt en förbättrad marknadsföring av kommunen, säger Robertho Settergren.

Statistiken som påvisar det positiva flyttnettot är framtagen av Öckerö kommun själva. En uppföljning av in- och utflyttning och antalet födda görs två gånger per år. Nästa gång det följs upp är i augusti.