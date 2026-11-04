Lotteri med Göta kanalvinst

Engagemanget för Världens barn fortsätter i Öckerö kommun, där en del av insamlingen sker genom olika lotterier med skänkta vinster. Nu arrangerar Öckeröarnas Röda korskrets ett lotteri där vinsten är en tredagarsredas för två personer på Göta kanal under 2027 ombord M/S Wilhelm Tham.

Resan går mellan Mariestad och Norsholm, eller i motsatt riktning. Fartyget byggdes i Motala 1912 och har trafikerat Göta kanal under större delen av sin historia. Klas Utbult är befälhavare ombord fartyget och engagerad i Röda korset Öckerö.

– Det blir ju en historiskresa där man bland annat passerar Motala, där båten byggdes Ser man till hela historien om kanalen så är ju den av väldigt stor betydelse för framväxten av det svenska industrisamhället, något vi pratar om och visar på resan, berättar Klas Utbult.