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Livet på Öckeröarna har landat i brevlådan

Publicerad: igår kl 13:42

Nyligen lanserades Öckerö kommuns satsning Livet på Öckeröarna. En sajt, en tidning och informationsmaterial som syftar till att locka fler invånare till kommunen. Med historier och berättelser från familjer, företagare och andra inom kommunen hoppas man bli än mer attraktiv och för kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) är satsningen viktig för att få fler att öppna ögonen och förstå att Öckerö kommun är en plats att leva, bo och arbeta på. 

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Hej Jan! Varför är det viktigt för kommunen att lyfta fram livet på Öckeröarna? Och hur leder denna satsning i den riktningen?

– Många känner till öarna som ett besöksmål, men man känner inte till hur det faktiskt är att bo och leva här året runt. Med tidningen och webbplatsen vill vi visa på den livskvalitet som finns här. Samtidigt behöver vi bli fler invånare över tid. Våra företag behöver kunna växa, kommunen behöver hitta bra medarbetare och vi vill gärna att fler barnfamiljer ska upptäcka Öckeröarna.

Vilka värden tycker du särskilt utmärker Öckerö kommun idag – och som du vill att fler ska få upp ögonen för?

– Det är nog kombinationen av trygghet, gemenskap och närheten till havet och naturen. Samtidigt finns här ett starkt föreningsliv, många företag och nära till hela Göteborgsregionen. Det är en väldigt bra kombination som fler börjar upptäcka.

Hur ser du på kommunens utveckling de kommande åren – kommer kommunen öka i antal och vilken roll spelar då denna tidning i detta?

– Jag hoppas ju så klart på att invånarantalet kommer fortsätta växa även de kommande åren. Vi ser redan nu att fler barnfamiljer flyttar hit. Nu byggs också många nya bostäder, men vi behöver samtidigt bli bättre på att marknadsföra kommunen och visa vad Öckeröarna har att erbjuda. Tidningen och den nya webbplatsen ”Livet på Öckeröarna” är en del i det arbetet.

Till sist, kommunen vill locka fler att flytta hit, samtidigt som många invånare oroar sig för ökad exploatering och att öarnas karaktär förändras. Finns det en gräns för hur många som kan flytta till Öckerö kommun?

– Jag tror att de flesta vill se en utveckling men att den måste ske varsamt och med respekt för öarnas karaktär. Sedan 1960-talet har kommunen konstant vuxit med ungefär 100 invånare per år och det är också den nivå som anges i översiktsplanen framåt. En balanserad utveckling är viktig för att samhället ska fortsätta vara levande och attraktivt även i framtiden.

Länk till hemsida: livetpaockeroarna.se
Länk till e-tidning

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
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