Sandras krabba blev viral

– Vi brukar tillbringa mycket tid på Knippla, där mina föräldrar bor och där jag själv växte upp. Som vanligt har vi fiskat mycket krabbor. Barnen är fyra och sex år och i den perfekta åldern för det, berättar hon.

Men så en dag märkte en av sönerna att en uppfiskad krabba inte såg ut som de brukar göra.

– Han ropade: ”Mamma, en fyrkantig krabba!” och visst såg den märklig ut. Först googlade vi och trodde att det var en blåskrabba. Vi har ju sett och läst att det kan finnas invasiva arter som man ska avliva, så vi gjorde det. Men vi skickade också in bilder till Artportalen och fick då svar på vad det egentligen var.

Sandra Svensson och barnen hade fångat en småprickig penselkrabba, en art som inte hör hemma i svenska vatten. Enligt Artfakta.se är det mycket hög risk för invasivitet från arten, och att den hittades första gången i svenska vatten år 2016. Den förekommer naturligt i västra Stilla havet.

Rapporterade arten

Sandra Svensson, som till vardags är moderat ordförande i Socialnämnden i Öckerö kommun, tog till sociala medier för att sprida informationen hon fick från Artportalen om den invasiva krabban. Efter ett inlägg som fick stor spridning har flera personer hört av sig till henne och berättat att de också hittat invasiva arter när de fiskat krabbor med sina barn.

– Jag blev förvånad över att den fanns här. Därför gjorde jag ett inlägg i sociala medier för att uppmana fler att vara uppmärksamma. Det tog fart direkt, många delade vidare och snart hade inlägget blivit viralt. Flera andra hörde av sig och berättade att de också fått upp ovanliga krabbor.

Att sprida kunskap om invasiva arter är enligt Sandra viktigt.

– Jag tror att människor här ute i skärgården är väldigt rädda om vår miljö och våra hav. Det är en så stor del av vardagen för oss som bor nära kusten. Man vill värna det som är vårt, våra arter och vårt unika marina liv.