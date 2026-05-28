Nu har Knippla en ny mötesplats

När det gamla Centrumhuset brann ner i augusti 2022 försvann många viktiga service- och samhällsfunktioner över en natt på Källö-Knippla. Plötsligt stod de cirka 300 bofasta och ännu fler sommargäster utan livsmedelsaffär, post-, apoteks- och systembolagsutlämning, samt sist men inte minst utan bibliotek och mötesplats. En restaurang gick också upp i rök.

– Vi i Handelsföreningen Centrum, som ägde huset, beslöt rätt omgående att bygga ett nytt Centrumhus på samma plats. Problemet var att pengarna från försäkringen inte räckte till för att bygga upp det som det var innan, säger Mattias Wahlborg, som sitter med i styrelsen.

Samlingspunkt byggd med stöd och ideella krafter

Kommersiella verksamheter som affär, restaurang och bostäder genererar intäkter, men hur skulle man finansiera ett bibliotek och mötesplats när det inte fanns medel?

– Vi beslöt att söka pengar och fick landsbygdsutvecklingsstöd från Västra Götalandsregionen för att kunna förverkliga en gemensam träffpunkt. Byggkostnaden för detta landade på drygt 2,6 miljoner och regionen gick in med hälften. Dessutom har vi solceller på taket som de finansierade till 85 procent, säger Mattias.

Totalt har Västra Götalandsregionen bidragit med 1,7 miljoner kronor. Därutöver har Leader Bohuslän, som får medel från EU och Jordbruksverket, bidragit med 750 000 kronor till inredning och inventarier.

– Utan detta finansiella stöd och utan alla personer som engagerat sig ideellt hade vi inte haft någon ny samlingspunkt, säger Mattias.

”Det ger ön en extra dimension”

Det kombinerade biblioteket och mötesplatsen genererar inga intäkter. Värdet ligger i stället i något annat och kanske ännu viktigare:

– Det är livskvalitet att ha ett bibliotek, det ger den här ön en extra dimension, och det är möjligt tack vare dessa fantastiska volontärer, säger Heidi Carlsson Asplund, som har ett sommarhus på Knippla.

Hon och Eva Fransson sitter i soffgruppen inne i biblioteket, pratar litteratur och beundrar tavlorna med marina motiv på väggarna. Tavlor som lokala konstnärer skänkt till biblioteket.

– Den där tavlan av Gunnar Jansson påminner mig om en promenad på klipporna härute när jag var nära att få en stor våg över mig, säger Heidi.

Eva Fransson, som beskriver sig själv som en periodisk bokslukare som älskar proppfulla bokhyllor, har varit med i Knipplas biblioteksgrupp sedan 2005. Hon minns branden i augusti 2022 när allt brann ner.

– Det var fruktansvärt! Därför känns det så fantastiskt att vi nu har ett nytt bibliotek.

– Det finns något för alla här, och det är lätt att få en överblick eftersom det är lagom stort, säger Heidi.

Vid hyllan med barn- och ungdomsböcker väljer Saga Wedmark sex år och morfar Magnus Karlsson från Hönö ut en bok att läsa tillsammans. ”Billy blir arg”, är Sagas val. ”Den är bra!”

– Vi gillar böcker och bibliotek och kommer säkert hit på sommarutflykt, säger morfar Magnus.

Betyder mycket

Vid ett barnbord sitter pappa Oscar och Sara två år och läser en bilderbok. Strax intill sitter mamma Rebecca med lillebror Erik fyra månader.

– Det är jag som har tvingat hit hela familjen, avslöjar Rebecca Gedda, som trots att familjen till vardags bor i Borås, är en av eldsjälarna i biblioteksgruppen.

– Mina föräldrar bor på Knippla och vi är här på helger och somrar. Det betyder mycket att ha ett bibliotek med barnlitteratur när man är här, säger hon.

I de gemensamma utrymmena finns, förutom ett trivsamt rum med soffor, bord och fåtöljer där man kan träffas och prata eller läsa, ett rum med läsplatser och en kökshörna med mikro och kaffebryggare. I ett rum intill finns de bofastas postboxar för post- och paketutlämning.

Musik och gemenskap på invigningen

I solskenet och de svala vindarna på torget utanför bjöds besökarna på korv och bröd, sång och musik från Lasse Hammarson på nyckelharpa och Börje Anderson på ukulele samt av Ella på Kneppla. Rolf Magnusson höll ett par guidade rundvandringar i närområdet.

– Jag har fått läsa på om alla årtal. Här har hänt mycket under årens lopp. Centrumhuset vetter mot båthamnen som byggdes 1934-36. I samband med det användes grävmassorna till att förbinda Källö med Knippla. Innan dess var det vatten här och bara en smal bro som band samman öarna, berättar han.

Inne på biblioteket visar Kerstin Hammarson hur man binder böcker. Hon har skapat den vackra gästbok som alla besökare kan skriva ner sina tankar i när de söker biblioteket.

– Jag kommer att ha workshops här på biblioteket. Jag gör det helt ideellt så det får bli i mån av tid. Det skulle kunna handla om sashiko vilket är japanskt broderi där man återbrukar gamla textilier genom att sy massor av små stygn. Det är vackert med gamla textilier som fått en patina, avslutar hon.

/Anna Rehnberg