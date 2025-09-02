Ica Nära tar över driften av livsmedelsbutiken

Den 16 augusti 2022 eldhärjades och förstördes Centrumplatsen på Källö-Knippla. Sedan dess har öns Coopbutik drivits i tillfälliga lokaler, medan ett nytt centrumhus har planerats och uppförts. Nu under hösten sker inflyttningen. Först ut, den 4 oktober, blir den nya livsmedelsbutiken, en Ica Nära som kommer att drivas av hundraårsjubilerande Ica Nära Alexius på Öckerö.

Butiken blir en så kallad Togo-butik, vilket innebär att man kan handla även utanför ordinarie öppettider med hjälp av Icas Togo-app, i vilken man identifierar sig med Bank-ID.

– Vi har under de här åren sedan branden utrett vad vi kan hitta på. Vi har frågat alla tre stora livsmedelsaktörer – Axfood, Coop och Ica – och har haft ett antal förslag att ta ställning till. Det bästa alternativet var Ica, och att Ica Alexius på Öckerö sköter driften, säger Åsa Persson, styrelseledamot i den ekonomiska föreningen Handelsföreningen Centrum, Källö-Knippla.

Samordningsfördelar

Åsa Persson är dock mån om att, som hon uttrycker det, ”inte bränna några broar” med något av de tre stora livsmedelsföretagen.

– När det gäller Coop har de specialiserat sig på stordrift. De vill hitta lösningar som passar oss på ön, men vi hinner inte vänta in dem. Därför känns det bra med Icas Togo-lösning. Ica Alexius kommer snabbt kunna skicka varor till vår butik här. Det finns många fördelar med det när det gäller samordning och samhällsnytta, säger hon.

Något som Erina Tillander, som driver Ica Alexius på Öckerö, håller med om.

– Icabussen kommer till oss på Öckerö tre gånger i veckan. Vi sköter transporterna till Knippla härifrån. Tar något slut där kan vi skicka dit saker snabbt från vårt centrallager här på Öckerö. Det blir en väldigt flexibel lösning, säger Erina Tillander och fortsätter:

– Knippla behöver en bra butik och vi tror att vi kan ge dem det eftersom vi har Ica i ryggen och ett bra sortiment.

Öppnar den 4 oktober

Den befintliga Coopbutiken kommer att vara öppen till och med den 30 september, sedan öppnar Ica Nära Togo Källö-Knippla den 4 oktober. Då utlovas en invigning med ”pompa och ståt”.

– Vi kommer göra allt för att våra kunder ska lära sig använda Togo-konceptet, vilket också går att använda medan butiken är bemannad, så att man slipper ställa sig i kassakön, säger Erina Tillander.

Till att börja med så kommer personal på Ica Nära Alexius vara ansvariga för bemanningen på Ica Nära Togo Källö-Knippla, med en särskilt dedikerad person som ska sköta Knippla-butiken i huvudsak. Men det kan bli tal om att anställa någon ytterligare personal längre fram.

– Troligtvis kommer vi behöva nyanställa någon, men vi har en stabil grund i befintlig personal på Alexius. Det kommer bli en fin butik på Knippla. Det här ska bli så spännande, säger Erina Tillander.

Möjlig restauranglokal

Ica blir alltså de första som flyttar in i det nya centrumhuset på Källö-Knippla. Efter det blir det, enligt Åsa Persson, inflyttning i de 17 nya lägenheterna i huset i mitten av november.

– Vi har en lokal som skulle kunna användas som restaurang också. Men där är inget klart ännu, avslutar Åsa Persson.