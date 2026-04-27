Hjärt-lungräddningskurs på turné i Öckerö kommun

En aprilonsdag på Källö-Knippla. Det är vindstilla på öns östra sida och solen bryter nästan igenom molntäcket. Klockan är ett och i den gula föreningsgården, som en gång i tiden var skola och som idag huserar bland annat hemtjänstens verksamhet, eller används för andra gemensamma ändamål, har en liten skara personer träffats.

Willy, Gunnar, Annika och Lotta är omgång nummer två denna dag att få en utbildning i HLR. Kursen håller Daniel Bergqvist, som till vardags är sjuksköterska på Öckerö vårdcentral.

– Avstånden är långa och hjälpen kan dröja här ute på många av öarna. Därför är kunskap om hjärt-lungräddning extra viktig, berättar Daniel.

Grötö fick, efter initiativ från öborna själva, utbildning i HLR för några veckor sedan från vårdcentralen. Nu är det Knippla som får två utbildningstillfällen, sen går turnén vidare till Rörö.

– Vi har varit i kontakt med alla öråden på de olika öarna, för att se var det finns intresse.

Kursen drar igång. ”Viktigt med påminnelse”, säger Lotta som redan utbildat sig i HLR tidigare, men som är här idag för att fräscha upp minnet.

– Man vet ju aldrig när det kan komma till användning, säger hon.

På Källö-Knippla finns det flera hjärtstartare. Ungefär så ser det ut på de flesta öarna i kommunen. I appen Sms-livräddare, där man kan se var alla registrerade hjärtstartare finns, kan man se att Källö-Knippla, Kalvsund, Hyppeln och Rörö har två. Grötö har en, Fotö fem, Hälsö tre och på Hönö samt Öckerö finns det runt ett dussin per ö, lite färre på Björkö.

Det är tillgången till hjärtstartaren som är avgörande vid ett hjärtstopp. Defibrillatorn återställer hjärtats rytm och kan få liv i den vars hjärta stökar. Men innan den kommer på plats är det oftast HLR som håller en person vid liv. Trots detta finns inga garantier. För varje minut som passerar ökar risken att dö av hjärtstopp med 10 procent.

– Men med HLR ökar chansen att överleva med två till tre gånger, berättar Daniel för deltagarna i kursen. Gör man korrekt HLR kan man hålla på ända tills man kommer till sjukhus, där det finns ännu mer resurser för livräddning – vilket gör det så viktigt att fortsätta, fortsätta, fortsätta tills någon kommer och hjälper till.

Alla deltagare får sina övningsdockor och tränar både på inblåsningar och bröstkompressioner, att placera elektroder till defibrillatorn och att larma på hjälp. Klockan slår 13:47 och en telefon börjar ringa. Det är Gunnar Johanssons telefon. Han ber alla att ta en kort paus. Och så börjar han berätta något som kanske ingen var beredd på:

– Exakt nu. Denna tid för tre år sedan fick min då 57-åriga son hjärtstopp. Det var på en bergstopp i Tromsö. Det var flera personer på plats som gjorde HLR, använde defibrillator och tillslut hämtade en helikopter honom. De gjorde allt i sin makt för att rädda honom men efter två veckor fick man stänga ner. Hjärnan hade tagit för mycket stryk.

Det märks på Gunnar att kursen både är smärtsam och viktig.

– Han var i väldigt god form, vältränad och höll på med crossfit. Jag har aldrig gjort eller gått en sån här kurs och vettetusan hur min 87-åriga kropp ska orka, om det blir skarpt läge. Men så är det.

Jag passar på att fråga Gunnar efter kursen är slut hur det kändes att gå den just denna dag, så här tre år senare.

– Jag visste ju inte att kursen skulle vara exakt på minuten samtidigt. Men det känns… Ja… Ja, jag vet inte hur det känns. Jag umgås med förlusten av honom ganska ofta och det här känns nästan som ett sätt att få prata med honom. Jag ville gå denna kurs och göra detta som en honnör för honom. Nu ligger han med sin aska spridd här mellan Knippla och Rörö. Den 28e är det tre år sedan han dödförklarades, berättar Gunnar.

Berättelsen lämnar ingen oberörd. Samtidigt understryker den allvaret – och vikten av att vara förberedd. Även andra deltagare lyfter värdet av utbildningen.

– Vi har ju en gästhamn här med tusentals gästnätter varje år och det handlar ju om att ha beredskap, säger Willy, som själv är engagerad i hamnen på Knippla.

Utbildningarna fortsätter nu på flera öar, och förhoppningen är att fler ska ha kunskapen att ingripa om något händer.

– Det viktigaste är inte att göra allt perfekt, det viktigaste är att göra något, avslutar Daniel Bergqvist, som höll i kursen.