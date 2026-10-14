KD, S och L tar makten tillsammans i Öckerö

Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Liberalerna har kommit överens om att gemensamt styra Öckerö kommun under nästkommande mandatperiod. Partierna går samman och bildar ”Lila Samverkan” – en blandning av blått och rött – som får majoritet i kommunfullmäktige med totalt 21 av 41 mandat.

För Socialdemokraterna innebär den nya samverkan att partiet lämnar en 24 år lång period i opposition.

– Att vara i opposition är inget självändamål. Målet är att man ska få vara med och styra. När vi fick den här frågan funderade vi mycket, men landade i att det här är otroligt spännande, säger Maria Brauer (S).

Frågan ställdes till Socialdemokraterna efter att förhandlingarna mellan KD, M och L bröt samman efter valet.

Både Moderaterna och Kristdemokraterna fick tio mandat vardera i kommunvalet – samtidigt som Kristdemokraterna backade i sitt stöd och Moderaterna gick framåt med 2,6 procentenheter. Kristdemokraterna fick dock fler röster än Moderaterna.

”Att Öckeröalliansens partier behåller majoriteten är ett kvitto på att man tycker kommunen har gjort ett bra jobb de här fyra åren”, sa Jan Utbult, nuvarande kommunstyrelsens ordförande, KSO, i en intervju med Torslanda-Öckerötidningen nyligen. Ändå ser alliansen ut att falla just på förhandlingar om vem som skulle få posten som KSO.

”Där kom vi inte överens och Kristdemokraterna valde därför att gå vidare med en annan lösning”, skriver Sandra Svensson (M) till Torslanda-Öckerötidningen.

På frågan om det var Moderaternas krav att partiet skulle få KSO-posten svarar hon inte uttryckligen ja, men konstaterar:

”Den frågan diskuterades och där nådde vi inte hela vägen fram i förhandlingarna”.

Hon skriver vidare att Moderaterna sen försökt återuppta samtalen med KD, men utan framgång.

”Eftersom vi fortsatt ser Kristdemokraterna som vår naturliga samarbetspartner har vi också försökt återuppta samtalen, men utan att nå framgång. Vi hade gärna sett ett fortsatt borgerligt styre i kommunen.”

Utbult fortsatt KSO

I den nya majoriteten behåller KD den post som varit en fråga i förhandlingarna med Moderaterna och Jan Utbult fortsätter som kommunstyrelsens ordförande. Socialdemokraterna får posten som förste vice ordförande.

KD får ordförandeposterna i socialnämnden och utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden. Socialdemokraterna får ordförandeposterna i kommunfullmäktige, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Öckerö rederi AB. Liberalerna får ordförandeposten i Öckerö fastighets AB.

– Vi har ju styrt tillsammans med Moderaterna och Liberalerna under många år, men jag känner att det här kommer bli väldigt bra. För oss handlar det mycket om att fortsätta ta ansvar för kommunens långsiktiga ekonomi och samtidigt utveckla förskolan, skolan och äldreomsorgen, säger Jan Utbult och lägger till:

– Vi kommer såklart fortsatt ha en bra relation på personnivå. I Öckerö kommun finns en långtgående tradition om att man har bra samverkan och vi värnar det goda politiska samtalet.

S får politiskt genomslag

Maria Brauer (S) säger att ett tydligt genomslag för Socialdemokraternas politik var en förutsättning för att partiet skulle ingå i styret.

– Vi kan inte hoppa på ett styre utan att få genomslag för vår politik. Det går inte. Man kan inte lyfta ut den blåa spelaren och lyfta in den röda spelaren och tro att det inte kommer märkas. Samtidigt har vi fått kompromissa, säger Maria Brauer (S).

Det finns redan konkreta politiska punkter som kommer ur samverkan. Bland annat innebär överenskommelsen att det ska finnas ett vegetarisk och ett icke-vegetariskt alternativ i skolan.

– Vi liberaler vill få saker gjorda och vi tycker det är väldigt bra att vi får vara med och styra i fortsättningen också. Vi värnar om bra förskolor och skolor samt ett bra företagsklimat, trygghet och framför allt en kommun som fungerar i vardagen med den service och det stöd som invånarna behöver, säger Lena Ånskog (L).

Lila Samverkan är bland annat överens om att erbjuda mer flexibel barnomsorg i kommunen, men 30 timmar för barn till föräldralediga vårdnadshavare är inte aktuellt i de kommunala förskolorna.

– Nej, utan det handlar om mer flexiblare barnomsorg, kanske genom att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid. Men också stärka bemanningen i skolan och satsa på tidiga insatser för barn som behöver extra stöd, berättar Jan Utbult (KD).

– Det är viktigt med goda lärandemöjligheter. Då handlar det om trygghet och att vi behöver ha rätta kompetenser på plats för att ge rätt stöd, säger Lena Ånskog (L).

Kommunikationer i och till kommunen får plats i överenskommelsen. Dels är nya Lila Samverkan överens om att arbeta för en snabbfärja mellan Öckerö kommun och Göteborg. Partierna vill också få tillbaka flexlinjen när nya förhandlingar blir aktuella om några år.

– Den är väldigt saknad av både äldre och personer med funktionsvariationer. När förhandlingarna om detta startar igen, så kommer vi att göra allt för att få tillbaka flexlinjen, berättar Maria Brauer (S).

Dessutom lyfter trion underhåll av badplatser, lekplatser och vägar samt bättre möjligheter för lokala företag att delta i kommunala upphandlingar. Frågan om befolkningstillväxten i kommunen fortsätter på den inslagna vägen, likaså arbetet med beredskap och civilförsvar. Men skatten höjs inte.

– Styret har kommit överens om att kommunalskatten inte ska höjas under mandatperioden, säger Jan Utbult (KD).

De formella valen till de politiska uppdragen genomförs under oktober och november. Då presenteras även budgeten.