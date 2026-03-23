”Vi förstår att invånarna känner frustration över förseningar”

Arbetet med Kalvsunds färjeläge har återigen försenats. ”Orsaken till förseningen är de mycket låga temperaturer som rådde under en period tidigare i vinter. De extrema väderförhållandena gjorde det inte möjligt att genomföra planerade arbeten i vattnet vilket har påverkat projektets tidsplan.”, skrev Öckerö kommun på sin hemsida den 11 mars.

Men för så sent som för en dryg månad sedan, den 16 februari, bedömde Öckerö kommun i ett möte med Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) att den vid tillfället kommunicerade tidplanen låg fast. Färjeläget skulle vara färdigt i slutet på mars 2026.

Nu beräknar alltså Öckerö kommun i stället att ombyggnationen av Kalvsunds färjeläge ska vara klart i slutet av maj. Skulle den tidplanen hålla innebär det att arbetet som initialt skulle ta sex månader kommer att ha tagit 18 månader.

Mer komplext än befarat

Arbetet med ombyggnationen har präglats av missöden, bland annat har gamla ritningar från 1950-talet visat sig vara felaktiga och delar av arbetet har visat sig vara mer komplext än vad som från början antogs.

Vid mötet mellan Öckerö kommun och medlemmar i KAS den 16 februari ställdes frågor från Kalvsundsborna om det var realistiskt att den dåvarande tidpunkten för färdigställande, det vill säga i slutet av mars, stod fast med tanke på vintervädret som fortfarande rådde och hade rått under flera veckor. Det vill säga bland annat isläget och hur det påverkade leveranser, dykning, montering, besiktning med mera. Givet de faktorerna fick KAS till svar från kommunens representanter att tidplanen skulle hålla.

– Det är tråkigt att som boende på Kalvsund, kommunmedborgare och ordförande för vår lokala samhällsförening på Kalvsund behöva bevittna total bristfällighet på effektiv hantering och kommunikation i en kommun, säger Johan Isaksson, ordförande i KAS, efter att den nya förseningen kommunicerats från kommunen.

Skriftligt svar från kommun

När Torslanda-Öckerötidningen kontaktar Öckerö kommun får vi oundertecknat svar från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen/Trafik & anläggning skriftligen via mejl på våra frågeställningar.

Hur kommer det sig att projektet försenas till maj trots att det den 16 februari fortfarande ansågs möjligt att det kunde färdigställas i mars – och trots att Kalvsundsbor i KAS ifrågasatte hur realistiskt det var med tanke på vintervädret som då rådde och hade pågått i flera veckor?

”Projektets tidsplaner är alltid preliminära och bygger på bedömningar utifrån de förutsättningar som råder vid varje given tidpunkt. När vi den 16 februari bedömde att en färdigställning i mars var möjlig, grundade sig det på den information vi hade då om väder, leveranser och arbetsmoment som dykning och montering.

Samtidigt är vi medvetna om att vinterförhållandena som KAS påpekade innebar stora utmaningar. Vi har aldrig utlovat ett exakt slutdatum, utan arbetet har kontinuerligt anpassats efter faktiska förhållanden på plats. Förseningar kan uppstå när oväntade hinder dyker upp och i det här fallet ledde kombinationen av vinterväder, logistik och tekniska moment till att projektet försköts till maj.

Vi tar givetvis allmänhetens synpunkter på allvar och strävar alltid efter att kommunicera realistiska tidsramar. Samtidigt är det viktigt att förstå att komplexa projekt ofta kräver flexibilitet när yttre omständigheter förändras.”

Hur ser kommunen på den situationen att ett projekt som initialt skulle vara färdigställt i juni 2025 nu är uppskjutet för fjärde gången och hur det påverkar invånarna på Kalvsund?

Ritningar från 1957 visade sig vara felaktiga:

”När arbetet påbörjades efter rivning av det gamla färjeläget upptäckte vi att de ursprungliga handlingarna som var från 1957 inte stämde överens med verkligheten. För att undvika framtida problem, som skulle kunnat kosta miljoner att rätta till i efterhand, valde vi att pausa projektet och låta oberoende experter granska allt från grunden. Det tog tid men var nödvändigt för att säkra kvaliteten.”

Tekniska överraskningar under vattnet:

”Borrningar i havsbotten visade sig vara mer komplexa än väntat, och vintervädret ställde till det ytterligare. Is, kyla och begränsad tillgänglighet stoppade arbetet vid flera tillfällen, och vi har nu tvingats anpassa metoder för att klara svåra förhållanden.”

”Förseningarna i projektet har inneburit praktiska utmaningar för Kalvsundsborna, men kommunen har vidtagit flera åtgärder för att underlätta vardagen under byggtiden.”

Leveranser och transporter fungerar trots förseningar:

”För att säkerställa att varor och gods når ön utan dröjsmål har kommunen hyrt in en extra färja vid flera tillfällen. Detta har gjort att leveranser kunnat ske som planerat, och även flyttningar till och från ön har genomförts utan problem tack vare förstärkta transporter.”

Avfallshantering anpassad efter behov:

”För att underlätta sophanteringen har extra containrar placerats ut i hamnen. De som inte själva kan ta sig till hamnplanen med sina sopor kan kontakta kommunen för hjälp – en särskild resurs finns tillgänglig för att assistera med avfallshanteringen.”

Förbättrad tillgänglighet vid färjeläget:

”Det tillfälliga färjeläget har förstärkts med en tillgänglighetsramp, vilket underlättar för personer med rörelsehinder. Vid lågt vattenstånd kan det uppstå vissa svårigheter, men kommunen bedömer inte att situationen är akut och följer kontinuerligt upp läget.”

Hur ser kommunen på den kritik som KAS förmedlat angående bristfällig planering samt bristfällig kommunikation från er sida?

”Kommunen tar kritiken från Kalvsund (KAS) om bristande planering och kommunikation på största allvar. Vi förstår att invånarna känner frustration över förseningar och osäkerhet kring projektet.”

”Samtidigt vill vi förtydliga att vår kommunikation måste vara både tydlig och relevant för de boende. Det är varken praktiskt möjligt eller meningsfullt att informera om varje tekniskt moment eller tillfällig avvikelse som uppstår under ett komplext projekt. Vår ambition är att ge invånarna den information de behöver för att planera sin vardag utan att överösa dem med detaljer som sällan påverkar dem direkt.”

Vilka problem, om några, har funnits med den/de entreprenören/entreprenörer som ska genomföra arbetet, och vilket ansvar i förseningen, om något, har Öckerö kommun själva?

”Projektet på Kalvsund är komplext och har ställts inför flera utmaningar, men samarbetet med entreprenören har fungerat väl. Entreprenören har visat sig vara lösningsorienterad och flexibel, särskilt när det uppstått avvikelser mellan handlingar och verkliga förhållanden på plats.”

”Öckerö kommun har arbetat intensivt med projektet på Kalvsund och hanterat de utmaningar som uppstått längs vägen. Vi har gjort vårt yttersta för att driva projektet framåt, trots komplexa förutsättningar och oväntade hinder. Det finns alltid förbättringar från kommunens sida men vi kommer efter färjeläget ombyggnation analysera hela projektet för att se vad vi skulle kunnat göra annorlunda.”

Hur troligt är det att projektet verkligen är klart i slutet av maj?

”Enligt den nya tidsplanen som vi har fått så ska vi kunna få i gång trafiken i slutet av maj.”