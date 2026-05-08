Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Foto: MICHAEL ERICHSEN/Bildbyrån

Schröder–Hammarby 4–2

Publicerad: idag kl 10:28

Felicia Schröder blev stor hattrickhjälte för Häcken, och unisont hyllad, efter att Häcken vunnit finalen i Europa Cup. 

Annons

Den helsvenska finalen i den näst finaste europeiska fotbollscupen (efter Champions League) – nyinstiftade Uefa Women’s Europa Cup – blev en stor framgång för BK Häcken och inte minst skyttedrottningen Felicia Schröder från Kalvsund. 

19-åring stod för samtliga tre mål när Hammarby besegrades med 3-2 på Nordic Wellness Arena förra lördagen. Helgen innan gjorde hon det enda målet när Hammarby besegrade borta i den första finalen. 

Efter matchen hyllades hon unisont av fotbollsexperterna, efter att först ha satt 1-0 med vänsterfoten i sjätte minuten och 2-0 i nionde minuten med högerfoten. Hammarby kom tillbaka i matchen och lyckades både reducera och kvittera innan Felicia Schröder åter klev in i handlingarna med sitt 3-2 i 53:e minuten.

– De får in två mål men jag tycker att vi är iskalla och kör vårt spel. Vi är modiga och vinner matchen, sa Felicia Schröder till Aftonbladet efter matchen. 

Hon hade annars svårt att sätta ord på känslorna direkt efter finalsegern: 

– Otroligt. Det är historiskt och att få göra det med publiken är skitkul.

BK Häcken kan nu stoltsera med att vara de första mästarna i Uefa Women’s Europa Cup – eftersom höst-vårsäsongen 2025-2026 var första gången turneringen genomfördes. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Dela
Mer från Kalvsund
Schröder–Hammarby 4–2
Schröder–Hammarby 4–2

Felicia Schröder blev stor hattrickhjälte för Häcken, och unisont hyllad, efter att Häcken vunnit finalen...

Felicia bland de bästa tonåringarna i världen
Felicia bland de bästa tonåringarna i världen

Den välrenommerade brittiska fotbollstidskriften Goal har rankat de 25 bästa tonåringarna inom den internationella damfotbollen.

”Vi förstår att invånarna känner frustration över förseningar”
”Vi förstår att invånarna känner frustration över förseningar”

Datumet för färdigställandet av Kalvsunds färjeläge har ändrats fyra gånger.

Handlingar stämde inte med verkligheten
Handlingar stämde inte med verkligheten

– Byggnationerna måste göras om från början.

Besvikelse för Ellen i VM
Besvikelse för Ellen i VM

När höjdkvalet ägde rum förra torsdagen ville det sig inte alls.

Senaste nytt
Schröder–Hammarby 4–2
Schröder–Hammarby 4–2

Felicia Schröder blev stor hattrickhjälte för Häcken, och unisont hyllad, efter att Häcken vunnit finalen...

”Det bästa vapnet mot bedrägerier är vaksamhet”
”Det bästa vapnet mot bedrägerier är vaksamhet”

Många av bedrägerierna består av någon form av manipulationsförsök.

Populär leksak i plast stoppas på förskolor
Populär leksak i plast stoppas på förskolor

Den populära magnetleksaken Magna-Tiles stoppades i början av april i Göteborgs förskolor, efter att det...

Kastanjeskolan rivs inom kort
Kastanjeskolan rivs inom kort

Felaktiga spekulationer på sociala medier.

De riktiga brottslingarna är alltid någon annan
De riktiga brottslingarna är alltid någon annan

Många är överens om att fler poliser behövs i samhället.

Laddar

Har du tagit TBE-vaccin?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
De riktiga brottslingarna är alltid någon annan

De riktiga brottslingarna är alltid någon annan

Många är överens om att fler poliser behövs i samhället.

Kalvsund
Schröder–Hammarby 4–2

Schröder–Hammarby 4–2

Felicia Schröder blev stor hattrickhjälte för Häcken, och unisont hyllad, efter att Häcken vunnit finalen i Europa Cup. 

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino