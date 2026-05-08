Schröder–Hammarby 4–2

Den helsvenska finalen i den näst finaste europeiska fotbollscupen (efter Champions League) – nyinstiftade Uefa Women’s Europa Cup – blev en stor framgång för BK Häcken och inte minst skyttedrottningen Felicia Schröder från Kalvsund.

19-åring stod för samtliga tre mål när Hammarby besegrades med 3-2 på Nordic Wellness Arena förra lördagen. Helgen innan gjorde hon det enda målet när Hammarby besegrade borta i den första finalen.

Efter matchen hyllades hon unisont av fotbollsexperterna, efter att först ha satt 1-0 med vänsterfoten i sjätte minuten och 2-0 i nionde minuten med högerfoten. Hammarby kom tillbaka i matchen och lyckades både reducera och kvittera innan Felicia Schröder åter klev in i handlingarna med sitt 3-2 i 53:e minuten.

– De får in två mål men jag tycker att vi är iskalla och kör vårt spel. Vi är modiga och vinner matchen, sa Felicia Schröder till Aftonbladet efter matchen.

Hon hade annars svårt att sätta ord på känslorna direkt efter finalsegern:

– Otroligt. Det är historiskt och att få göra det med publiken är skitkul.

BK Häcken kan nu stoltsera med att vara de första mästarna i Uefa Women’s Europa Cup – eftersom höst-vårsäsongen 2025-2026 var första gången turneringen genomfördes.