Handlingar stämde inte med verkligheten

Tidigare i år förmedlades att den nödvändiga tillgänglighetsanpassningen av färjeläget på Kalvsund skulle bli betydligt dyrare än vad tidigare hade beräknats.

Restriktionerna för tung trafik gjorde att ombyggnationen beräknandes kosta 15 miljoner kronor, i januari 2025.

Under våren gav många Kalvsundsbor uttryck för oro och frustration om bristande information kring hur arbetet förlöpte med färjeläget och exempelvis sophanteringen. Strax innan midsommar, när arbetet egentligen skulle ha varit färdigt, framkom det att det var försenat. Då trodde Öckerös miljö- och samhälsbyggnadschef Andreas Beutler att bygget skulle vara klart i augusti i år.

Sedan tog tystnaden vid igen.

Vid ett möte arrangerat av Öckerö kommun mellan kommunala tjänstepersoner, entreprenören och öns invånare kom så till slut besked.

Stora delar av allt arbete som redan gjorts behöver göras om och projektet blir nästan ett helt år försenat.

Enligt Öckerö kommuns Redouane Grewal på mötet med Kalvsunds invånare beror förseningen på att de framtagna handlingarna inte stämde överens med verkliga förhållanden och när entreprenören själva påvisade att det som redan byggts verkade för klent – fick man dra i handbromsen. Underlag visade sig vara felaktiga och viss dimensionering uppfyller inte de kravs som ställs och framtagna handlingar på tidigare konstruktion stämde inte.

Konsekvenserna? Gör om – gör rätt. Delar av färjeläget måste rivas och ersättas med ny konstuktion som uppfyller ställda krav. Nytt färdigställande datum beräknas till april 2026, från tidigare juni 2025.

De boende på Kalvund som Torslanda-Öckerötidningen varit i kontakt med uttrycker stor frustration över situationen, men hoppas nu att kommunen gör sitt yttersta för att hjälpa till.

– Vi har en vardag med utmaningar när det kommer till sådant som sophantering och återvinning. Nuvarande transportlösning till och från ön är inte helt tillgängliganpassad. Och från kommunens sida har informationen stundtals varit bristfällig under detta projekt. Nu har vi haft detta möte och vi kan konstatera att projektet blir rejält försenat. Jag hoppas bara att kommunen tar lärdom, och kommer ut med information i tid framöver – samt att man följer upp det man lovat. De som inte var med på mötet har ju till exempel inte fått någon information om situationen från kommunen än, säger Johan Isaksson, ordförande i Kalvsunds allmännyttiga samhällsförening.