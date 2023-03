Från Kalvsund till Manhattan i jämställdhetens namn

I början på mars i år anordnades CSW – The Commission on the Status of Women för 67:e gången. Samtliga länder i FN deltar årligen med delegationer. Medverkar gör även de olika enheterna i FN och ett stort antal ytterligare icke-statliga organisationer.

Yvonne Pokropek från Kalvsund besökte i år CSW för första gången, i sin roll som styrelsemedlem i Fredrika Bremer-förbundet, samt i IAW (International Alliance of Women).

Under de två veckorna anordnades en lång rad event som tog upp kvinnors situation runt om i världen. Under första veckan invigdes evenemanget av FN:s generalsekreterare António Gutteres.

Under första veckan hade även samtliga medlemsstater regeringsdelegationer på plats som diskuterade olika punkter som de särskilt ville lyfta fram. Parallellt med det pågick ett stort antal seminarier, föreläsningar och uppträdanden.

Kvinnor och digitalisering

Varje år har arrangemanget också ett särskilt tema. I år var det kvinnor och digitalisering.

– Det handlade mycket om hur kvinnor på många platser inte har samma tillgång till IT som männen har. Iran och Afghanistan är två aktuella exempel där det skett försämringar de senaste åren, men även i många afrikanska länder, säger Yvonne Pokropek.

En annan aspekt som togs upp var grooming och andra avarter inom IT som till stor del drabbar kvinnor.

Det hölls även seminarier om hur ukrainska kvinnor har möjlighet att arbeta med jämställdhet under det pågående kriget, samt hur kvinnliga journalister är särskilt utsatta när det kommer till hat och hot.

Sveriges linjetal framfördes av jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) i FN:s generalförsamling den 8 mars och behandlade bland annat kvinnors situation i Ukraina, Iran och Afghanistan, men även den svenska synen att tillgången till säkra aborter, preventivmedel och sexualundervisning är en mänsklig rättighet.

Under andra veckan intensifierades förhandlingarna av innehållet i de olika paragrafer som ligger till grund för arbetet i kommissionen.

Vill påverka regeringen

Ur en svensk aspekt är det inte alla länders delegationer som vill föra jämställdhetsarbetet i en positiv riktning, enligt Yvonne Pokropek.

– Det kan handla om ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i exempelvis Afghanistan och Iran, men det finns fler exempel på närmare håll. Samtliga nordiska länder vill till exempel förbjuda prostitution, medan man inte behöver åka längre än till Tyskland som vill legalisera prostitution.

Som ledamot i Fredrika Bremer-förbundet och IAW, vad känner du att ni kan påverka konkret vid ett sådant här tillfälle?

– När det gäller vår påverkan så handlar det i första hand om att påverka vår svenska regering. Fredrika Bremer-förbundets ordförande Camilla Wagner åkte till exempel med den svenska regeringsdelegationen.

– När det gäller International Alliance of Women är en lärdom att vi kunde förberett oss bättre. Till nästa år får vi göra ett statement, där vi säger det vi vill ha framfört. Men jag ser det som att i år var ett läroår och nästa år får vi steppa upp lobbyinsatserna, säger Yvonne Pokropek.

En sak som gjorde stort intryck på Yvonne Pokropek var mängden engagerade kvinnor från alla jordens hörn som samlats för att arbeta för jämställdhet och mänskliga rättigheter.

– Det var mäktigt att se FN fullt av kvinnor. Så är det ju inte ut resten av året.