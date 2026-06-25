Veckans tidning
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Veckans tidning
Veckans tidning

Felicia till Real i dyraste övergången någonsin

Publicerad: idag kl 09:01

Strax efter midsommar blev det klart. Svenska landslagets anfallsstjärna Felicia Schröder lämnar BK Häcken för Real Madrid i den största spelaraffären någonsin inom den internationella damfotbollen.

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BK Häckens match mot Rosengård den 18 juni blev Felicia Schröders sista match i den gulsvarta tröjan – för den här gången. ”Självklart” avslutade hon med att göra matchens två mål i segern. 

I tisdags offentliggjordes nämligen det som det surrats om ett tag. Häcken säljer sin diamant till Real Madrid i en rekordaffär. 

I en knappt 15 minuter lång avskedsvideo, eller kanske snarare hyllningsvideo, på bkhäcken.se går Felicia Schröder igenom sin snabba och extremt framgångsrika karriär i Hisingslaget. 

– Jag vill tacka alla spelar och ledare och den klubb som format mig till den jag är idag. Det hade inte gått utan dem. Samtidigt känner jag att det är ett bra tillfälle för mig att ta nästa steg i min karriär, säger en synbart känslosam Felicia Schröder i videon. 

Nästa steg blir alltså de spanska giganterna Real Madrid. Tidigare i år ryktades det om att engelska Chelsea bjudit rekordsumman 15 miljoner kronor för 19-åringen. 

Men när Felicia Schröder nu byter Kalvsund mot den spanska huvudstaden har det ännu inte offentliggjorts vad prissumman hamnade på. Häcken bekräftar dock att det rör sig om den dyraste övergången någonsin inom damfotbollen.

– Det har varit en ynnest att få vara med på Felicias start av elitkarriären, där vi har haft en otrolig resa tillsammans med titlar, segrar och massor av mål. Vi har följt en långsiktig plan med fokus på hennes individuella utveckling och det finns en stolthet i att ha haft en så pass bra spelare och talang i BK Häcken, som vi förvaltat på ett bra sätt, säger Häckens fotbollschef Martin Ericsson i en kommentar. 

I Real Madrid Femininos trupp ingår i skrivande stund tre landslagskollegor till Felicia Schröder, nämligen: Bella Andersson, Hanna Bennison och Filippa Angeldahl. 

Henrik Edberg

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Henrik Edberg
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