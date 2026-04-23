Felicia bland de bästa tonåringarna i världen

Goal skriver i sin motivering att Felicia Schröder är ”snabb, smart och utmärkt med båda fötterna, det finns inte många kvaliteter som Schröder inte besitter.” Vidare beskrivs hon som en klassisk nummer 9, det vill säga en centerforward, som dyker upp på rätt ställe vid rätt tidpunkt för att göra de till synes enkla målen. Hon hyllas också för sin teknik, sin förmåga att göra svåra och snygga mål, förmågan att ta sig förbi försvarare – och för sitt passningsspel.

Goal avslutar med att konstatera att det är Schröders lugn och kliniskhet som har gjort att hon ryktas vara aktuell för storklubbar som Barcelona, Chelsea, Manchester City, Wolfsburg och OL Lyonnes.

”En ära”

Felicia Schröder själv kommenterar att hon har hamnat på tredje plats på listan för den svenska fotbollssajten Fotbolldirekt:

– Det är otroliga namn som är på den listan så det är en ära att få vara på den. Jättekul faktiskt, säger hon.

Felicia Schröders kontrakt med BK Häcken sträcker sig över säsongen 2029. Men hon är förstås medveten om att hon är hett villebråd bland Europas storklubbar.

– Egentligen handlar det om att jag ska vara redo. Jag trivs väldigt bra i Häcken och känner att jag utvecklas där, säger hon till Fotbolldirekt.

Etta på Goals lista över de mest talangfulla tonåringarna är schweiziskan Sydney Schertenlieb, 19, som spelar för Barcelona, och tvåa är amerikanskan Lily Yohannes, 18, som spelar sin klubblagsfotboll tillsammans med Zenithfostrade Elma Junttila Nelhage i OL Lyonnes.