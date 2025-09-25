Besvikelse för Ellen i VM

Ellen Ekholm, 29, från Kalvsund tog sig till VM i Tokyo som den sista inkvalade av 36 damhoppare.

När höjdkvalet ägde rum förra torsdagen ville det sig inte alls. Hon inledde på två rivningar på ingångshöjden 1.83.

I det tredje och sista försöket blev det stressigt då hon fick ta om ansatsen och drabbades av tidsbrist. Något som föranledde att hon även rev på det försöket, och missade att ta sig vidare till final.

– Jag kom lite fel i för-ansatsen och det är inte bra, då ger man inte sig själv en ärlig chans. Det blev bara ”error”, sa en besviken Ellen Ekholm till Aftonbladet efter tävlingen.