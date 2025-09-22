Veckans tidning
Inget tyder på personuppgifter från Öckerö i dataläckan

Publicerad: i förrgår kl 11:23 (uppdaterad i förrgår kl 11:33)

Öckerö kommun var en av de kommuner som arbetat i arbetsmiljösystemen Adato och Novi, levererat av Miljödata – som hamnade i fokus i veckans stora nyhet om dataläckan. Men nu uppger kommunen att inga personuppgifter ska ha läckt. 

Cyberangreppet ska ha ägt rum den 23 augusti och fick stor uppmärksamhet när det förra helgen framkom att över 1,5 miljoner svenskars personuppgifter ska ha läckt på Darknet. Den massiva läckan hos företaget Miljödata – som levererar system till kommuner, regioner och andra samhällsbärande företag, ses som en av de största i svensk historia. 

Enligt Computer Sweden ska det röra sig om 164 kommuner som blivit utsatta, både Öckerö och Göteborg finns bland dessa. För Göteborgs stad rapporterar SVT Väst att runt 100 000 tidigare anställda och 65 000 nuvarande anställda berörs. ”Det är oerhört illa, jag förstår alla berördas oro” säger Peter Söderström, förvaltningsdirektör på intraservice, Göteborgs stad, till SVT. 

Öckerö lugna

Öckerö kommun däremot verkar ha skonats, enligt Maria Höglund Niklasson, avdelningschef Juridik, HR & Kommunikation i Öckerö kommun. Som i ett mejlsvar till Torslanda-Öckerötidningen svarar: 

”Vi har fått information från Miljödata om att inga personuppgifter från nuvarande eller tidigare medarbetare i Öckerö kommun har läckt ut till extern part. Vi följer utvecklingen noga och har även gjort en anmälan av händelsen till IMU (Integritetsskyddsmyndigheten). Systemen det handlar om är molntjänster som ligger hos leverantören. De är helt fristående från Öckerö kommuns system och kommunens IT-miljö påverkas inte. Vi ser allvarligt på händelsen och som flertalet kommuner ser vi nu över hur vi sparar och gallrar uppgifter i systemen.”

Fakta

Detta är Darknet

Darknet är namnet över den del av internet som inte är avsedd för offentlig visning. Ofta är begreppet förknippat med den krypterade delen av webben där IP-adresser anonymiseras och användares aktivitet är svår att spåra. Ofta äger många skumma affärer och annan olaglig handel rum på de olika sajterna som finns och som brukar hamna under paraplybegreppet Darknet. Darknet i sig är inte något olagligt, utan oftast är det sajterna som levererar olika olagliga produkter så som droger eller annan information kopplad till illegal verksamhet.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson

