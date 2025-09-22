Inget tyder på personuppgifter från Öckerö i dataläckan

Cyberangreppet ska ha ägt rum den 23 augusti och fick stor uppmärksamhet när det förra helgen framkom att över 1,5 miljoner svenskars personuppgifter ska ha läckt på Darknet. Den massiva läckan hos företaget Miljödata – som levererar system till kommuner, regioner och andra samhällsbärande företag, ses som en av de största i svensk historia.

Enligt Computer Sweden ska det röra sig om 164 kommuner som blivit utsatta, både Öckerö och Göteborg finns bland dessa. För Göteborgs stad rapporterar SVT Väst att runt 100 000 tidigare anställda och 65 000 nuvarande anställda berörs. ”Det är oerhört illa, jag förstår alla berördas oro” säger Peter Söderström, förvaltningsdirektör på intraservice, Göteborgs stad, till SVT.

Öckerö lugna

Öckerö kommun däremot verkar ha skonats, enligt Maria Höglund Niklasson, avdelningschef Juridik, HR & Kommunikation i Öckerö kommun. Som i ett mejlsvar till Torslanda-Öckerötidningen svarar:

”Vi har fått information från Miljödata om att inga personuppgifter från nuvarande eller tidigare medarbetare i Öckerö kommun har läckt ut till extern part. Vi följer utvecklingen noga och har även gjort en anmälan av händelsen till IMU (Integritetsskyddsmyndigheten). Systemen det handlar om är molntjänster som ligger hos leverantören. De är helt fristående från Öckerö kommuns system och kommunens IT-miljö påverkas inte. Vi ser allvarligt på händelsen och som flertalet kommuner ser vi nu över hur vi sparar och gallrar uppgifter i systemen.”