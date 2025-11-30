Inga tjejer från Öckerö gör lumpen i år

I takt ned att det svenska försvaret ska växa ökar antalet värnpliktiga som inleder sin grundutbildning varje år. Under 2025 påbörjar 8 250 svenskar sin grundutbildning vid något av Försvarsmaktens förband. Det är 830 fler än föregående år. 2023 var det strax över 6 000 som var inskrivna för värnplikt.

Regeringens försvarsbeslut pekar på att det senast 2030 skall vara totalt 10 000 som påbörjar sin grundutbildning varje år. En siffra som sen ska öka till 12 000 per år under 2032-2035.

Senast antalet värnpliktiga var över 10 000 var i mitten av 00-talet. I slutet av kalla kriget gjorde drygt 40 000 svenskar värnplikt varje år, och på 1960- och 70-talen var de runt 50 000.

I statistik presenterad av Newsworthy ser man att årets värnpliktiga från Västra Götaland utgörs av 1 206 män och 234 kvinnor. Öckerö kommun har främst ungdomar födda 2006 som rycker in och av de 17 (lika många som förra året) som är registrerade är samtliga män. Detta går emot trenden i riket där det som helhet blivit fler kvinnor som gör värnplikt.

I Göteborg är det 387 som gör värnplikt där andelen kvinnor är 17 procent.