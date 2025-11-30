Veckans tidning
17 personer gör värnplikt från Öckerö kommun i år. Foto Försvarsmakten

Inga tjejer från Öckerö gör lumpen i år

Publicerad: idag kl 09:32 (uppdaterad idag kl 09:33)

Försvaret växer och antalet värnpliktiga ökar stadigt varje år, både män och kvinnor. Men i år går Öckerö kommun mot den nationella trenden när inga kvinnor från kommunen gör lumpen.

I takt ned att det svenska försvaret ska växa ökar antalet värnpliktiga som inleder sin grundutbildning varje år. Under 2025 påbörjar 8 250 svenskar sin grundutbildning vid något av Försvarsmaktens förband. Det är 830 fler än föregående år. 2023 var det strax över 6 000 som var inskrivna för värnplikt. 

Regeringens försvarsbeslut pekar på att det senast 2030 skall vara totalt 10 000 som påbörjar sin grundutbildning varje år. En siffra som sen ska öka till 12 000 per år under 2032-2035.

Senast antalet värnpliktiga var över 10 000 var i mitten av 00-talet. I slutet av kalla kriget gjorde drygt 40 000 svenskar värnplikt varje år, och på 1960- och 70-talen var de runt 50 000.

I statistik presenterad av Newsworthy ser man att årets värnpliktiga från Västra Götaland utgörs av 1 206 män och 234 kvinnor. Öckerö kommun har främst ungdomar födda 2006 som rycker in och av de 17 (lika många som förra året) som är registrerade är samtliga män. Detta går emot trenden i riket där det som helhet blivit fler kvinnor som gör värnplikt. 

I Göteborg är det 387 som gör värnplikt där andelen kvinnor är 17 procent.

Fakta

De får göra lumpen

Nästan alla som fyller 18 under året ska besvara ett webbaserat mönstringsunderlag om sin hälsa, fysiska förutsättningar, skolgång, personlighet och inställning till att genomföra grundutbildning med värnplikt. Utifrån svaren bedöms vilka som har bäst förutsättningar att genomföra värnplikt. 

De som väljs ut kallas till mönstring. Har man inte blivit kallad kan man själv ansöka om att få mönstra. Av de 26 832 årskullspliktiga födda 2006 som mönstrade uppnådde 11 905 giltiga värden för lägsta kravprofil. Under januari skickas mönstringsunderlag till personer födda 2008 ut. 

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
