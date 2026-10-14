Hyrorna höjs i Öckerö kommun

Senaste åren har många hyresgäster fått se ovanligt stora hyreshöjningar. Omvärlden har blivit dyrare, inflationen spär på, och höjningarna är nödvändiga för att fortsatt kunna bedriva verksamheten, argumenterar oftast hyresvärdarna.

Hyresgästföreningen, å sin sida, är så pass kritiska mot höjningarna att de vill se en ändring av lagen om skiljeman.

– Hyresgästerna får återigen mycket högre hyreshöjningar än vad som kan motiveras av det ekonomiska läget. Det är också olyckligt att hyrorna återigen bestäms av en skiljeman istället för genom riktiga hyresförhandlingar. Det här beslutet pressar hyresgäster som redan har en tuff ekonomi, säger Sofi Bringsoniou, förhandlingschef på Hyresgästföreningen i region Västra Sverige.

Lämnade förhandlingsbordet

Bakgrunden är att Fastighetsägarna GFR, som är ombud för olika privata fastighetsägare, under förhandlingarna om 2027 års hyror lämnade förhandlingsbordet i samtliga 13 kommuner i region Västra Sverige, skriver hyresgästföreningen i ett pressmeddelande.

Hyresgästföreningen menar att GFR, i stället för att försöka komma överens utifrån lokala förutsättningar valde, att runda systemet och låta en skiljeman avgöra hyresnivåerna. Detta sedan Hyresgästföreningen vägrat acceptera orimligt höga hyreskrav på mellan 3,90 och 4,90 procent.

Resultatet blev att 3600 privatägda hyreshåll i nio kommuner, däribland Öckerö kommun, kan förvänta sig höjningar på mellan 2,60 och 2,90 procent.

– Med flera års facit i hand kan vi konstatera att det finns en oförmåga från skiljemännen att balansera hyresgästernas intressen mot fastighetsägarnas. Nu belönas Fastighetsägarna återigen för att lämna förhandlingsbordet och det blir i stället hyresgästerna som får ta notan. Det här var aldrig tanken med tvistlösningen och det är ett tydligt bevis på att den delen av systemet inte fungerar. En ny bostadsminister behöver ta tag i det här och titta på hur man kan göra om delar av lagstiftningen från grunden, säger Sofi Bringsoniou avslutande i pressmeddelandet.