Känd valinspektör på besök vid Hyppeln

När färjan Nordö 3 närmade sig Hyppeln under fredagsmorgonen dök en känd profil upp i vattnet.

– Jag såg något vitt komma upp mot ytan. Jag trodde först att det var en våg. Sedan såg jag att det var en vit skepnad och det rådde ingen tvekan om vem det var, säger däcksman Erik Trossard Forslund.

Det var alltså med allra största sannolikhet den numera rikskända vitvalen Hvaldimir, även kallad Spionvalen, som nyligen hälsat på bland annat vid Frihamnen och i Hunnebostrand.

– När vi la till vid Hyppeln gjorde han en u-sväng in i hamnen. Det står massor av människor och tittar just nu. Han är kvar under en segelbåt, säger Erik till Tidningen strax efter klockan 10:00.

Har ni hunnit fundera på vad Hvaldimir gör på Hyppeln? Är det fortet som är intressant?

– Haha! Ja, det är väl Sveriges högkvarter. Nej, det har vi inte reflekterat över. Jag blev mest chockad över att han dök upp.

Det är inte första gången som Erik Trossard Forslund stöter på en val i vattnen utanför Öckerö.

– Det var faktiskt jag som såg knölvalen som var här för något år sedan, säger han.

Sänder du ut någon slags ultraljud som lockar valar?

– Så måste vara!

Uppdatering 10:20

Enligt Göteborgs-Posten finns det uppgifter om att en vitval som troligen är Hvaldimir fastnat i ett fiskenät utanför Hyppeln. Om vitvalen har fastnat i ett nät eller bara leker runt i vattnet kan Räddningstjänsten ännu inte svara på.

– Vi är på väg ut för att kontrollera detta, säger Jörgen Bech, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten till GP.

Räddningstjänsten meddelande ytterligare senare att vitvalen möjligen tuggat eller tillfälligt fastnat i en tamp, men sedan lyckats göra sig fri.