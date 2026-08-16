”Varit här många gånger som liten”

Valrörelsen börjar dra igång runt om i landet och på lördagen den åttonde augusti var det Kristdemokraternas tur. Partiet beskriver sommartalen på Hönö Klåva som lite av en tradition och lockade en stor publik som fick samsas vid scenen nära kajen. Ebba Busch berättade för åskådarna om hur roligt hon tycker det är att vara på västkusten och på Öckeröarna.

– Här har jag varit när jag försökte hitta min väg fram i vuxenlivet tillsammans med mina vänner, sa Busch till publiken.

I talet presenterade partiledaren Kristdemokraternas förslag på en ”mammabonus” i pensionssystemet, ett förslag som partiet menar kommer innebära att den som föder ett barn ska få en bonus direkt in på pensionskontot. Ett exempel är hur en ”typisk tvåbarnsmamma” skulle få cirka 700 kr i månaden mer i pension genom förslaget.

– Vi vet att många kvinnor halkar efter ekonomiskt när barnen kommer. Det tror jag att de flesta tycker är helt orimligt, säger Busch.

Busch pratade även om världsläget i sitt sommartal.

– Vi har sol här idag, men blickar man ut mot horisonten kan vi se en del mörka moln. Omvärlden är rätt så rejält osäker.

I slutet av talet hyllade partiledaren flera stora svenska företag och en önskan om att tro på Sveriges framtid.

– Visst är vi ett litet land i Norden, men så lagom är vi inte. Valet är ditt nu, välj bort dem som mest talar om fornstora dagar, välj att tro på Sverige, för vårt namn flyger ärat över jorden, säger Ebba Busch och avslutar sitt tal.

Besökte Gunilla

I samband med sitt sommartal besökte Ebba Busch skolskeppet Gunilla. Flera från partistyrelsen följde med däribland Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsministern och kommunstyrelsens ordförande, Jan Utbult.

Gunilla hade lagt till vid kajen i närheten av där talet ägde rum. Väl på Gunilla, när ett antal bilder hade tagits och besättningen på skeppet fått berättat om sin verksamhet, passade tidningen på att intervjua partiledaren om att vara på Hönö igen, partikollegan Jan Utbult och lokala frågor.

Det var sommartal idag på Hönö Klåva för tredje gången. Vad är det som gör att du återvänder hit?

– Det är ju helt omöjligt att stå emot, det är väl det korta svaret. Jag har varit här flera gånger som barn och sedan kommit tillbaka med mina egna barn. Det är en fantastisk pärla i Sverige egentligen året runt, men väldigt speciellt sommartid såklart, svarar Busch.

– Sen får man väl ändå säga att Jan Utbult är en del utav svaret och gänget på plats här. Det är klart att Jan utmanar mig med sina 25 % i förra valet i stöd här att bli ännu bättre.

– Jag tycker också att Jan själv är ett exempel på ett väldigt sympatiskt och viktigt ledarskap som orkar ta svåra och tuffa beslut för att få en ekonomi i balans, som gör de här svåra avvägningarna mellan att både bevara det som gör de här tio öarna unika men samtidigt också sår framtidstro och möjligheter för befolkningen att växa. Vilket både syns på byggkranarna här ute och att man nu också har fått en vändning i befolkningstakten, svarar hon.

Brofrågan

En av de lokala frågorna som Jan Utbult har berättat läget kring är beslutet från 2022 gällande ”Brofrågan”, det vill säga om det ska vara en fast förbindelse mellan Öckeröarna och fastlandet. Den sköts upp till 2032. Har det funnits diskussioner mellan regeringen och Kristdemokraterna på ett nationellt plan, gentemot Öckerö kommun, när det kommer till den frågan?

– Vi har ju legat extremt tungt på infrastrukturfrågorna. Vi har sett att vi haft en enorm underhållsskuld där vi nu tack vare att vi lyckades förhandla fram 200 miljarder mer, nu kan beta av hela vägunderhållskulden och också reparera väldigt mycket järnväg, säger Busch.

Partiledaren fortsätter.

– Men det är klart att vi vill ju göra mer än att bara betala av underhållsskuld, utan vi vill göra tunga framtida investeringar. Jan Utbult sitter numera i en central post i partiets styrelse och vi har haft partistyrelsesammanträde här i dagarna två. Så nog låter han oss veta vad som skulle gynna Öckeröarna, svarar hon.

Slopade Vindkraftverk

Nu blev det inte vindkraftverk här ute vid Öckeröarna, utan på andra platser längs Västkusten. Hur tänker ni kring det beslutet och hur har det mottagits?

– Nej men det var väl en lättnad för många här på Öckeröarna och det förstår jag. Och jag vill vara tydlig med att jag välkomnar vindkraft. Vi har tagit många av de beslut som de rödgröna inte mäktade med för att öka incitamenten lokalt att säga ja. Men vi vill inte ta bort det kommunala vetot. Jag tror att det är viktigt att hålla den balansen, säger hon.

Ebba Busch fortsätter.

– Sverige och Danmark har absolut mest installerad vindkraft i hela världen. Vi har inte brist på vindkraft, vi har brist på baskraft och fler vindkraftverk de dagar det inte blåser, kommer inte att lösa det, säger partiledaren.

/Albin Olsson