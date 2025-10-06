Veckans tidning
Linda Gustafsson, Peter Carman och Astrid Gustafsson hade alla tre ett finger med i spelet för att ordna fredagskvällens Världens barn-festival. Foto: Amanda Englund

Succé för Världens barn på Hönö Klåva

Publicerad: igår kl 11:38

Det blev en folkfest av sällan skådat slag när Hönö Klåva stod värd för Världens barn-festivalen förra fredagen. SVT var på plats och sände kommunkampen där bland annat Albin Lee Meldau uppträdde. Solsken, vindstilla och 17 grader lockade tusentals besökare till kajen vid Klåva. ”Vi är helt överrumplade” säger Peter Carman, projektledare.

När SVT valde ut tre kommuner för årets kommunkamp för Världens barn föll lotten på Älmhult, Gotland och Öckerö. Sändningarna bestämdes att gå från Hönö Klåva och idén att göra ett stort event av det hela väcktes till liv. Peter Carman var en av de frivilliga som ställde upp för att göra ett event. Tillsammans med föreningen Klåva centrumutveckling såg de till att fredagen blev oförglömlig för många av de som kom dit. 

Världens barn är ett av de absolut största engagemangen, när det kommer till välgörenhet, för oss som bor i Öckerö kommun. Det finns en lång tradition som sträcker sig genom historien där inte minst kyrkor anordnat lotteriförsäljning och sådant för välgörande ändamål här ute. Världens barn lever vidare på den traditionen, berättar Peter Carman, som är helt överväldigad över den respons som Världens barn-kvällen genererade. 

Att bidra, hjälpa och engagera sig, är något som för ö-kommunens invånare samman, menar Peter. Frivilligarbete, insamlingar för kyrkor och församlingshem – det har alltid funnits en vilja att hjälpa till.

– Jag är ju helt övertygad om att detta är något som ligger i generna här ute. Annars hade vi aldrig kommit upp i de summor som vi nu ser. 

Med över 1,2 miljoner insamlat ligger Öckerö kommun i topp i kommunkampen. Och totalt, sedan världens barn startade har Öckerö kommun bidragit med över 20 miljoner. 

Fredagskvällens festival blev en total folkfest med mängder av lekar och event arrangerat av föreningar från öarna. Flera av restaurangerna sålde slut på sin mat, långt innan kvällen var över. Butikerna i Klåva höll öppet längre än vanligt och erbjöd på många håll lotter och andra erbjudande som genererade intäkter åt Världens barn. Dessutom gick bussar i skytteltrafik, vilket ordnade upp parkeringsproblematiken, menar Peter Carman. 

– Det kom absolut folk från alla kommunens öar hit. Till och med en och annan från stan!

För Peter blir ändå en av kvällens höjdpunkter den parad som hölls i Klåva centrum där vuxna, barn och ungdomar tillsammans tågade genom Klåva. En parad som fick inleda tv-sändningarna. 

– Jag får rysningar bara jag tänker på det här och nu. Att tänka på den här dagen och allt som den här kommunen lyckades med. Det är mäktigt. Det var även fantastiskt med de musikframträdanden som skedde på den mobila scenvagnen från Öckeröarnas Musikförening, med massvis av olika band som höll i gång hela kvällen, säger Peter Carman.

Även uppträdandet av Albin Lee Meldau längst ut på piren kommer etsa sig fast hos Peter. 

– Det var så mycket folk och så trångt, att jag tror kanske bara en tredjedel av alla på plats lyckades höra något. Men det var fantastiskt fint ändå. 

Vad har lyckats generera mest pengar då? 

– Det tror jag måste vara Tullhuset och Preben på Piren, där det anordnades hummersupé och stora delar av kvällens intäkter skänktes till Världens Barn. Närmre 80 000 kronor, avslutar Peter Carman.

