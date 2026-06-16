Spökdykare prisade av Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen i Bohuslän bildades 1974 och har idag cirka 25 000 medlemmar. Varje år delar man ut Skrandskatepriset – en hedersbetygelse till personer eller organisationer som gjort värdefulla insatser för att främja miljön eller miljövårdsarbetet.

2025-års Strandskatepris delades ut vid en ceremoni i Hönö Klåva i söndags. Priset tilldelades då organisationen Divers Against Ghost Nets, som bland annat har drivit kampanjer mot ”spökfiskande” fiskeredskap som, när de tappas, kan fortsätta att fånga och döda fisk och andra vattenlevande arter helt i onödan.

Det handlar främst om tappade hummertinor som inte öppnas automatiskt, drivande fiskeredskap, nät och förlorade musselodlingsredskap.

Ofta delar Naturskyddsföreningen i Bohuslän bara ut en modell av en strandskata, snidad i trä, som pris. Men den här gången skänker även föreningen 20 000 kronor, som Divers Against Ghost Nets kan användas för redskap och förbrukningsmaterial under dykningarna.

Hur kommer det sig att ni, utöver strandskatan i trä, fick möjlighet att betala ut 20 000 i prispengar den här gången?

– Vi insåg att man till exempel inte kan filma havsbotten och bärga spökfiskande förlorade redskap utan att det kostar ganska mycket. Från allra första början gav vi alltid 10 000 kronor, men numera gör vi en ekonomisk bedömning varje gång, säger Boel Lanne, Grötöbo och vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Bohuslän.

Strandskatepriset delas ut efter beslut i föreningens styrelse. Naturskyddsföreningen i Bohuslän består av 14 lokala kretsar.