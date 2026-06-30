Veckans tidning
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Veckans tidning
Veckans tidning

Späckhuggare vid Danska liljan

Publicerad: igår kl 10:38

Senaste veckan har rapporter om personer som sett späckhuggare duggat tätt i sociala medier.

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I maj förra året rapporterade Facebookgruppen ”Sveriges Späckhuggare” flera observationer av späckhuggare längst västkusten och vi kunde då rapportera om hur personer stått på Rörö och sett späckhuggare ute i havet.

Även i år verkar späckhuggarna återvända. I torsdags förra veckan spreds ett klipp där Richard Svensson från Fotö på väg hem från jobbet stötte på en flock späckhuggare när han passerade ett populärt område att fiska makrill på i höjd med Danska liljan.

– Det var en jättemäktig känsla. En av dem var riktigt, riktigt stor. Jag tror att det var en familj, säger han till TT.

Som närmast kom han ett 20-tal meter och han filmade även djuren med mobilkameran.

Späckhuggare är en ovanlig syn längs svenska kuster, men Svensson tror sig veta varför de var där.

– Just i det här området står makrillen och leker så här års, så de var väl där och åt.

 

Film på späckhuggare

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
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